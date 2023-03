Einstein goes CRM

“Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information.” Man könnte meinen, Salesforce hätte sich diese Erkenntnis von Albert Einstein zu eigen gemacht, und daher Einstein GPT in die eigen CRM-Technologie integriert. Die generative KI kombiniert die Salesforce eigenen KI-Modelle mit ChatGPT oder weiteren generativen KI-Technologien von Partnern und verbindet sie mit Echtzeitdaten aus der eigenen Data Cloud.

Mit Einstein GPT lassen sich Befehle in natürlicher Sprache direkt auf die Daten in Salesforce CRM anwenden, um beispielsweise zeitsparende Automatisierungen aufzusetzen oder personalisierte Inhalte zu generieren, die sich in Echtzeit an sich ändernde Kundeninformationen und -bedürfnisse anpassen. So kann der Vertrieb personalisierte E-Mails an Kunden erstellen oder der Kundenservice mit spezifischen Antworten Kundenfragen schneller bearbeiten. Marketingexperten generieren passgenauere Inhalte für erfolgreichere Kampagnen, Entwickler sparen Zeit durch automatisch erstellten Code.

ChatGPT App für Slack

Ebenfalls neu haben Salesforce und OpenAI die ChatGPT App für Slack vorgestellt. Die von OpenAI auf der Slack-Plattform entwickelte App nutzt die Technologie von ChatGPT, um Zusammenfassungen, Recherchetools und Schreibhilfen direkt in Slack bereitzustellen. Sie verschafft Mitarbeitenden einen schnelleren Überblick über Konversationen, sie finden Informationen in Slack direkt und Antworten, Updates sowie Notizen werden automatisch generiert.