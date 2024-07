Gartner: 2024 steigen die IT-Ausgaben weltweit um 7,5 Prozent

Laut der jüngsten Prognose von Gartner werden sich die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2024 voraussichtlich auf 5,26 Billionen US-Dollar belaufen, was einem Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber 2023 entspricht.

“Generative KI macht sich in allen Technologiesegmenten und Untersegmenten bemerkbar, aber nicht in allen”, sagt John-David Lovelock, Analyst bei Gartner. “Ein Teil des Anstiegs der Softwareausgaben ist auf GenAI zurückzuführen, aber für ein Softwareunternehmen ähnelt GenAI eher einer Steuer. Die Einnahmen aus dem Verkauf von GenAI-Add-ons oder Token fließen an den Partner des KI-Modellanbieters zurück.”

Ausgaben für Rechenzentrumssysteme boomen unter GenAI

Es wird erwartet, dass die Ausgaben für Rechenzentrumssysteme bis 2024 um 24 Prozent steigen werden. Dies ist zum großen Teil auf die verstärkte Planung für GenAI zurückzuführen. “Der Bedarf an Rechenleistung für GenAI macht sich im gesamten Rechenzentrum bemerkbar, und die Ausgaben in diesem Segment spiegeln diese enorme Nachfrage wider”, so Lovelock.

Die Ausgaben für IT-Services werden im Jahr 2024 voraussichtlich um 7,1 Prozent wachsen. Der im Vergleich zur letzten Prognose geringere Anstieg ist zum Teil auf geringere Ausgaben in Teilsegmenten wie Beratung und Geschäftsprozess-Services zurückzuführen.

“Die Veränderungsmüdigkeit der CIOs, die wir zu Beginn des Jahres beobachtet haben, hat sich inzwischen gelegt, und die Auftragsbestände, die bis ins dritte Quartal 2023 zurückreichen, werden abgebaut. Wir gehen davon aus, dass wir gegen Ende des Jahres einen größeren Ansturm erleben werden, um den langsamen Start auszugleichen”, so Lovelock.