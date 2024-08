FC Bayern München bricht Datensilos für Fanansprache auf

Mit einer weltweiten Fangemeinde von mehr als 63 Millionen Menschen ist die passgenaue Ansprache jedes Einzelnen für den FC Bayern eine Herausforderung. Daher setzt der Verein jetzt auf personalisiertes Marketing auf Basis der SAP Emarsys Customer Engagement Platform. Der FC Bayern will damit Fan-Erlebnisse auf und neben dem Spielfeld möglichst nahtlos miteinander verbinden und die Interessen der Fans kanalübergreifend und konsistent ansprechen. Zumal die Bedürfnisse und Ansprüche an Fan-Erlebnisse je nach Generation sehr unterschiedlich sind. Vorhandene Daten und Informationen zu den Fans waren bisher in verschiedenen Datensilos gespeichert und somit nicht zentralisiert verfügbar.

Die Customer Engagement Platform von SAP Emarsys an bricht die Datensilos auf und schafft einen zentralisierten und integrierten Ansatz, mit dem sich die Daten analysieren und mithilfe von KI strukturieren lassen. So kann der Verein personalisierte Marketingkampagnen planen und durchführen und treue Fans mit maßgeschneiderten Angeboten wie signierten Trikots oder Meet-and-Greets belohnen. Neue Supporter sowie langjährige Fans können nun weltweit genau dann mit den für sie relevantesten Inhalten und Angeboten versorgt werden – ob per E-Mail, SMS, App, Club-Magazin, Fan-Shop oder im Stadion.

Maßgeschneidertes Messaging

Dieser Omnichannel-Ansatz ermöglicht hochgradig personalisierte Marketingkampagnen, beispielsweise rund um abgebrochene Käufe und nicht geleerte Warenkörbe, Wunschlisten oder Empfehlungen per Produktkarussell. Der Verein kann seine Fans so nahtlos über verschiedene Plattformen erreichen, indem er maßgeschneidertes Messaging anbietet, das auf die individuellen Vorlieben der Fans und die verschiedenen Generationen abgestimmt ist. Und auch bei Niederlagen kann der FC Bayern mit gezielten Kampagnen für gute Stimmung Sorgen und die Fanbindung und -loyalität steigern.

Philip Nowak, Managing Director MEE bei SAP Emarsys: “Fans müssen nicht als großes Ganzes, sondern als Individuen erkannt werden, mit den Eigenschaften, die jeden einzelnen Fan einzigartig machen. Nur so ist es möglich wirklich personalisierte Erlebnisse, Angebote und Kommunikation über die bevorzugten Kanäle zum richtigen Zeitpunkt passgenau auszuspielen. Wenn die Fanbase so groß ist wie die des FC Bayern, ist die Nutzung von First-Party-Daten und die Skalierung von Kampagnen durch KI unerlässlich.“