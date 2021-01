Trends 2021 – Vier Entwicklungen bei (Graph)Datenbanken und Datenanalyse

Ein Grund für die Rollenverschiebung ist mitunter die wachsende Fragmentierung der Entwicklungslandschaft, einschließlich Programmiersprachen und Frameworks. Diese Fragmentierung stellt nicht nur die heutigen Entwickler vor Herausforderungen. Anwendungen, die heute realisiert werden, brauchen auch in Zukunft Support und Wartung. Zu den Programmiersprachen der Zukunft zählen diejenigen, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Plattformen unterstützen. Dazu gehören Java und Python sowie auf spezielle Datenbanktypen ausgerichtete Sprachen. Für Property Graphdatenbanken hat so zum Beispiel das ISO/IEC Joint Technical Committee 1 (JTC1) erst 2019 der Einführung von GQL (Graph Query Language) als internationaler Standard für eine deklarative Abfragesprache zugestimmt.

Neben klassischen Datenbankservices wie Database-as-a-Service (DBaaS), Data Warehouse und Serverless Computing, schließen sich auch Graphdatenbanken dem Trend „as-a-Service“ an und ziehen in die Cloud. Der Graphdatenbank-Anbieter Neo4j meldete, dass in den letzten zwölf Monaten 90% der Kunden ihre graphbasierten Anwendungen in der Cloud betreiben. Für viele Unternehmen ist es das erste Mal, dass sie Graphtechnologie überhaupt einsetzen. Dass sie es nun gleich in der Cloud tun, zeigt wie wichtig es für Entwickler und IT-Teams ist, neue Wege für die Lösung von datenintensiven Aufgaben zu testen und gleichzeitig die Kontrolle über komplexe Graph-Architekturen zu behalten.

Das gilt auch für den Teilbereich “Plattform-as-a-Service (PaaS)”. Viele Unternehmen zögerten anfangs, Hardware und Software komplett über die Infrastruktur eines Anbieters zu beziehen und sich damit in eine Abhängigkeit zu begeben. Mittlerweile überwiegen jedoch für viele die Vorteile, darunter die deutlich schnellere Entwicklung eigener Apps und die Senkung der Kosten. Ein anderer wichtiger Grund für den Weg in die Cloud: die hohe Benutzerfreundlichkeit. Entwickler können sich auf das Programmieren von Anwendungen konzentrieren, ohne sich um die Verwaltung der Infrastruktur kümmern zu müssen.

Gartner sieht noch einen weiteren Trend in Bezug auf Datenbanken: Graphtechnologie als Grundlage für die moderne Datenanalytik. Data Science und die Rolle von Data Scientists wiederum gewinnt im Rahmen von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz an Bedeutung. Graph Data Science (GDS) vereint diese beiden Entwicklungen. Dabei ist GDS nur der nächste Schritt in der Analyse von Netzwerkstrukturen innerhalb komplexer Datensätze. Einfache Queries liefern Data Scientists einen ersten Überblick über ihre Daten und deren Zusammenhänge. In der Regel bilden sie jedoch nur den Ausgangspunkt für tiefere und weitreichendere Untersuchungen. Tatsächlich neue Erkenntnisse, versteckte Muster und unbekannte Abweichungen lassen sich erst mit Graph-Algorithmen identifizieren. Sie sind in der Lage automatisiert Strukturen und Zusammenhänge aufzudecken, die bei normalen Abfragen weitgehend ungenutzt bzw. unentdeckt bleiben würden. Je nach Suchanfrage und Aufgabe lassen sich Graph-Algorithmen in unterschiedliche Kategorien zusammenfassen: Pathfinding, Centrality, Community Detection, Link Prediction und Similarity.

Noch eine Stufe weiter geht’s mit dem Einsatz sogenannter Graph Embeddings. Dieser Ansatz nutzt KI-erlernte Algorithmen und liefert rein maschinenlesbare Ergebnisse. Auf dieser Basis operieren ML-Verfahren und optimieren beispielsweise die Vorhersagegenauigkeit von Prognosesystemen. Dabei wird die komplexe Graphstruktur abstrahiert und in ihrer Dimensionalität reduziert. Einfach ausgedrückt hilft Graph Data Science Anwendern, ihre Vorhersagemodelle einfacher und schneller zu erstellen. Google und Facebook sind die einzig bekannten Unternehmen, die Graph Embeddings bereits erfolgreich einsetzen. Mit integrierten Graph Embeddings in modernen Graphdatenbanken (ab Neo4j GDS 1.4) stehen die Graph Machine-Learning-Verfahren seit kurzem nun allen Unternehmen in vollem Umfang zur Verfügung.