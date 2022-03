Microsoft kündigt neue Funktionen des IE-Modus für Edge an

Sie sollen Entwicklern den Abschied von Internet Explorer 11 vereinfachen. Den Support für den Desktop-Browser stellt Microsoft unter Windows 10 am 15. Juni ein. Danach steht fast ausnahmslos nur noch der IE-Modus in Edge zur Verfügung.

Microsoft hat erneut darauf hingewiesen, dass für die meisten Versionen von Windows 10 am 15. Juni der Support für Internet Explorer 11 eingestellt wird. Um mehr Nutzer zum Umzug auf den IE-Modus von Edge zu bewegen, wurde dieser nun um zwei häufig von Nutzern angefragte Funktionen erweitert: die Wiederherstellung von IE-COM-Objekt-Aufrufen und die Implementierung des bidirektionalen Cookie-Sharing.

Laut Microsoft sind viele Entwickler in Unternehmen für ihre Apps auf Aufrufe von IE-COM-Objekten angewiesen. Viele Szenarien funktionierten jedoch nicht mehr im IE-Modus von Edge, sobald Internet Explorer 11 als eigenständige Anwendung abgeschaltet wurde. “In Anbetracht der bevorstehenden Stilllegung des Internet Explorers stand diese Korrektur ganz oben auf unserer Liste . Wenn Sie die neuesten Windows 11- und Windows 10-Updates verwenden, werden die COM-Objekte des Internet Explorers in ihrer ursprünglichen Funktionalität wiederhergestellt und funktionieren auch nach der Deaktivierung der IE11-Desktop-Anwendung weiter.”

Neu ist auch, dass der Austausch von Cookies zwischen Browsersitzungen im IE-Modus und Edge in beide Richtungen funktioniert. “Bisher haben Cookies im IE-Modus Sitzungsinformationen von Websites, die die moderne Engine verwenden, an Websites weitergegeben, die die alte Engine verwenden, aber das Gleiche galt nicht für die umgekehrte Richtung. Um dieses Problem zu beheben, können Sie in Microsoft Edge mit IE-Modus jetzt Cookies manuell so einstellen, dass sie in beide Richtungen freigegeben werden – von der modernen zur älteren Version und umgekehrt -, um eine bessere Erfahrung für Ihre Benutzer zu schaffen und die Verwendung einer Mischung aus modernen und älteren Websites als Teil Ihrer schrittweisen Modernisierungsbemühungen zu unterstützen.”

Die Abschaltung der Desktop-Anwendung Internet Explorer 11 hatte Microsoft bereits im Mai 2021 angekündigt. Nach dem 15. Juni ist IE11 nur noch unter Windows 10 Long Term Servicing Channel (LTSC) und als Server-App Internet Explorer 11 erhältlich. Die Alternative, der IE-Modus in Edge, wird Microsoft mindestens bis 2029 unterstützten. Dies soll Webentwicklern Zeit geben, ältere Apps und Websites zu modernisieren und auf den IE-Modus vollständig zu verzichten.