Microsoft stellt neue Funktionen für Windows 11 Subsystem for Android vor

Das WSA unterstützt nun auch Computer mit ARM-Prozessoren. Neu ist auch der Support für IPv6 und VPN. Hierzulande erhalten Nutzer noch dieses Jahr Zugriff auf die Preview des Windows Subsystem for Android.

Microsoft hat ein Update für das Windows Subsystem for Android (WSA) unter Windows 11 veröffentlicht. Es erweitert die Funktion Advanced Networking, die es Android-Apps unter Windows 11 erlaubt, sich mit anderen internetfähigen Geräten im selben Netzwerk zu verbinden.

Bisher stand Advanced Networking nur für neuere Builds von Windows 11 auf PCs mit Intel- und AMD-Prozessoren zur Verfügung. Die neueste Version von WSA erlaubt nun auch den Zugriff auf lokale Netzwerkgeräte, wenn Windows 11 auf ARM-Computern ausgeführt wird. Darüber hinaus unterstützt WSA jetzt IPv6 und Verbindungen per Virtual Private Network (VPN).

Advanced Networking ermöglicht es Nutzern unter Windows, per Android-App beispielsweise Smart-Home-Geräte wie Lautsprecher, Steckdosen oder Sicherheitskameras einzurichten. Einzige Voraussetzung ist, dass sich die fraglichen Geräte per Android-App ansteuern lassen. Neu ist auch, dass das Windows Subsystem for Android nun dieselbe IP-Adresse nutzt wie das Host-System – statt wie bisher eine eigene IP-Adresse.

Microsoft hatte eine erste Preview des WSA im Oktober 2021 freigegeben. Bisher können allerdings nur Nutzer in den USA Android-Apps aus dem Amazon Appstore unter Windows 11 installieren – der Amazon Appstore ist genauso eine Voraussetzung für die Nutzung von WSA wie die Aktivierung der Virtualisierungsfunktion unter Windows 11. Nutzer in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Großbritannien sollen noch vor Jahresende Zugriff auf die Preview des WSA erhalten.