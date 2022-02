Alphabet übertrifft die Erwartungen im vierten Quartal

Die Google-Mutter Alphabet hat im vierten Quartal 75,33 Milliarden Dollar umgesetzt, 32 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn kletterte um 36 Prozent auf 20,64 Milliarden Dollar oder 30,69 Dollar je Aktie. Damit übertreffen beide Kategorien die Erwartungen von Analysten deutlich.

Deren Vorgaben waren Einnahmen von 72,13 Milliarden Dollar und ein Überschuss pro Anteilsschein von 27,32 Dollar. Anleger bescherten dem Papier nach Börsenschluss einen Kurssprung von 9,16 Prozent auf 3005 Dollar – wodurch ein neuen 52-Wochen-Hoch in greifbare Nähe gerückt ist. Aktuell liegt es bei 3019,33 Dollar.

Zuwächse erzielte vor allem Googles Geschäft mit Onlinewerbung. Die Sparte generierte einen Umsatz von 61,24 Milliarden Dollar, was wiederum einem Plus von 33 Prozent entspricht. Die mit dem Werbegeschäft querfinanzierte Cloudsparte nahm 5,54 Milliarden Dollar ein und wuchs damit um 45 Prozent. Zugleich schrumpfte ihr operativer Verlust von 1,24 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf jetzt 890 Millionen Dollar.

“Unsere umfangreichen Investitionen in KI-Technologien sorgen weiterhin für außergewöhnliche und hilfreiche Erfahrungen für Menschen und Unternehmen in unseren wichtigsten Produkten”, sagte Sundar Pichai, CEO von Alphabet und Google. “Im vierten Quartal verzeichneten wir ein anhaltend starkes Wachstum in unserem Werbegeschäft, das Millionen von Unternehmen geholfen hat, erfolgreich zu sein und neue Kunden zu finden, einen vierteljährlichen Verkaufsrekord für unsere Pixel-Telefone trotz Lieferengpässen und ein weiterhin starkes Wachstum unseres Cloud-Geschäfts.”

Die Werbeeinnahmen von Youtube, die Google inzwischen separat ausweist, kletterten um 25 Prozent auf 8,63 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis des Videodiensts weist Google indes nicht einzeln aus.

Bei einer Telefonkonferenz mit Analysten betonte Pichai die Bedeutung von Google Cloud. Im Kalenderjahr sei die Zahl der Abschlüsse für die Google Cloud Platform um 80 Prozent gestiegen. Die Zahl der Aufträge mit einem Wert von mehr als einer Milliarde Dollar erhöhte sich demnach um 65 Prozent.

Anleger dürften sich vor allem auch über die Entwicklung der operativen Gewinnmarge gefreut haben. Im Dezemberquartal stieg sie gegenüber dem Vorjahreszeitraum um einen Punkt auf 29 Prozent. Das Geschäftsjahr schloss Google indes mit einer Gewinnmarge von 31 Prozent ab, acht Punkte mehr als im Jahr 2020.

