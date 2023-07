Lieferkette vor Cyber-Bedrohungen schützen

Das in Indien führende Agritech-Unternehmen setzt die Cybersicherheitsplattform zur Abwehr von Cyberbedrohungen in seiner gesamten Lieferkette und zur Unterstützung der nationalen Lebensmittelsicherheit ein. „Mit ihrer weit verzweigten Lieferkette ist die Agritech-Branche zunehmend verwundbar. Mit SentinelOne können wir alle Endpunkte schützen und eine der wichtigsten kritischen Infrastrukturen auf der ganzen Welt schützen”, sagt Kapil Mehrotra, CTO von Dhanuka Agritech.

Sicherung kritischer Infrastrukturen

Dhanuka betreibt drei Produktionsstätten und 39 Lagerhäuser und ist auf 6.500 Vertriebshändler und 75.000 Händler angewiesen, um seine Produkte in die Hände der Landwirte zu bringen, die die wachsende Bevölkerung des Landes ernähren. „Unser digitaler Fußabdruck ist beträchtlich, und Bedrohungen können von überall her kommen – vom Netzwerk, vom Endpunkt, von Ihrem Server oder von jedem USB-Zugang, den Sie jemandem gewährt haben”, so Mehrotra.

Mit der Singularity Platform kann das Sicherheitsteam des Agrarchemieriesen die Sichtbarkeit in jedem Winkel des Unternehmens maximieren. Dafür nutzt das Team die Leistung von KI zum Schutz des Unternehmens, einschließlich Endpunkten, Identitäten, Daten und der Cloud. Zusätzlich lassen sich die Reaktionen auf Angriffe über das gesamte vernetzte Sicherheitsökosystem automatisieren.