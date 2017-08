Cisco schließt 15 Lecks

Cisco veröffentlicht in dieser Woche 15 Updates und schließt damit auch zwei hochkritische Lecks, die eine Denial of Service-Attacke und das Umgehen von Authentifizierungsmechanismen erlaubten. Diese Sicherheitslücken betreffen die Identity Services Engine und die Videoscape Distribution Suite.

Der Bypass in ISE ist möglich, weil die Authentifizierungsanfragen nicht sauber ausgeführt werden und die Policy nicht korrekt angewendet wird. So musste ein externer Angreifer lediglich einen mit einem internen Nutzer identischen Nutzernamen verwenden. Dann wurden dem Angreifer die Policy des internen Mitarbeiters übergeben. Damit kann ein externer Nutzer oder Angreifer in dem Administrationsportal die höchsten Administrationsrechte bekommen, heißt es im Cisco-Advisory.

In der Videoscape Distribution Suite, einer virtuellen Video-Infrastruktur, kann das System zum Absturz gebracht werden, indem ein Angreifer große Datenmengen auf das System lädt. Die VDS versucht dann einen Neustart, wie Cisco in dem Advisory warnt.

Darüber hinaus werden vier Cross-Site-Scripting-Lecks geschlossen, zwei SQL-Verwundbarkeiten, und neben weiteren auch ein Directory Traversal und ein Cross-Site-Request-Fogery-Leck.

Darüber hinaus warnt Cisco, dass mehrere Produkte über ein Leck in dem Routing-Protokoll Open Shortest Path First (OSPF) betroffen sind. Um diese Lecks jedoch ausnutzen zu können, müssen zahlreiche Bedingungen erfüllt sein, was das Ausnutzen des Lecks extrem schwer macht. Cisco bewertet das Leck daher mit Medium.

So müsse ein Angreifer genau die Parameter in der LSA-Datenbank auf dem angegriffenen Router bestimmen. Zudem könne das Leck nur über manipulierte OSPF LSA Tpye 1 Pakete ausgenutzt werden.

Jetzt veröffentlicht Cisco Updates für Geräte mit IOS, NX-OS oder IOS XE, die für OSPF konfiguriert sind und Geräte, die eine Adaptive Security Appliance (ASA) für OSPF haben. Alle Geräte und Proukte ohne OSPF seien nicht betroffen.

Auch wenn das Leck schwer auszunutzen ist, könne ein Angreifer darüber die Kontrolle über einen OSPF-Routing Table übernehmen und in der Folge den Traffic, der über diesen Router geschickt wird, abfangen oder umleiten.

Cisco hatte vergangene Woche auch vor einem Leck in der SDN-Lösung Autonomic Networking gewarnt. Bislang hat der Hersteller hier aber noch kein Update veröffentlicht.