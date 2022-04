Amazon setzt ganz auf erneuerbare Energien

Mit weltweit 37 neuen Projekten für erneuerbare Energien will Amazon den Weg zu einer 100-prozentigen Versorgung des Unternehmens mit erneuerbaren Energien fünf Jahre vor dem ursprünglichen Ziel 2030 erreichen. Die Projekte erhöhen die Kapazität erneuerbarer Energien von Amazon von 12,2 Gigawatt (GW) auf 15,7 GW.

Die zusätzliche Kapazität von 3,5 GW an sauberer Energie aus diesen neuen Projekten baut Amazons Führungsposition als weltweit größter Unternehmenskäufer von erneuerbaren Energien aus. “Wir haben jetzt 310 Wind- und Solarprojekte in 19 Ländern und arbeiten hart daran, unser Ziel zu erreichen, unser Unternehmen bis 2025 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu versorgen – fünf Jahre vor unserem ursprünglichen Ziel von 2030”, sagt Andy Jassy, CEO von Amazon.

Windparks, Solaranlagen und Energiespeicher

Zu den von Amazon angekündigten Projekten gehören unter anderem drei neue Windparks, 26 Solarparks und acht Solaranlagen auf den Dächern von Amazon-Gebäuden in aller Welt. Damit hat Amazon bisher mehr als 310 Projekte im Bereich erneuerbare Energien aufgelegt, darunter 134 Wind- und Solarparks und 176 Aufdach-Solarprojekte. Sobald die 310 Projekte von Amazon in Betrieb sind, werden sie voraussichtlich 42.000 Gigawattstunden (GWh) erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen – genug Strom, um jährlich 3,9 Millionen US-Haushalte zu versorgen. Die durch diese Projekte erzeugte Energie verringert den jährlichen Ausstoß von 17,3 Millionen Tonnen Kohlenstoff, was den jährlichen Emissionen von mehr als 3,7 Millionen Autos in den USA entspricht.

Energiespeichersysteme ermöglichen es Amazon, die von seinen Solarprojekten erzeugte Energie zu speichern und sie dann einzusetzen, wenn die Solarenergie nicht verfügbar ist. Bei den neuen Projekten handelt es sich um ein 300-Megawatt (MW)-Solarprojekt in Verbindung mit 150 MW Batteriespeichern in Arizona und ein 150-MW-Solarprojekt in Verbindung mit 75 MW Batteriespeichern in Kalifornien. Zusammengenommen verdoppeln die beiden Projekte die Gesamtleistung von 220 MW in Verbindung mit Energiespeichern auf 445 MW.