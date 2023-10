Übernahme von Splunk durch Cisco birgt Herausforderungen

Die strategische Übernahme des Cybersecurity-Unternehmens Splunk durch Cisco treibt das Unternehmen nicht nur tiefer in den Bereich der KI-gestützten datengesteuerten Sicherheit und Beobachtbarkeit, sondern erhöht die jährlichen Einnahmen um rund 4 Milliarden US-Dollar.

Rajesh Muru von GlobalData sagt: “Cisco hat im vergangenen Jahr mehrere strategische Ankündigungen in den Bereichen Sicherheit und Observability gemacht, um die End-to-End-Sicherheit mit Echtzeitdaten und KI voranzutreiben. Mit einem Barwert von 157 US-Dollar pro Aktie und einem Eigenkapital von insgesamt 28 Milliarden US-Dollar rückt Cisco mit der Übernahme von Splunk nun an die Spitze der Softwarebranche. Sie markiert einen bedeutenden Schritt bei der Nutzung von KI, der Verbesserung der Sicherheit und der Weiterentwicklung von umfassenden Beobachtungsfähigkeiten.”

Mehrere Übernahmen im Bereich AIOps

Die Analyse von GlobalData unterstreicht ein Muster von Übernahmen im Bereich Observability und AIOps. Zu diesem Trend gehören Übernahmen wie der Kauf von New Relic durch Francisco Partners und TPG für 6,5 Milliarden US-Dollar, die Übernahme von OpsRamp durch Hewlett Packard Enterprise für 39 Milliarden US-Dollar sowie Moogsoft und Sumo Logic. Und dies wird möglicherweise nicht die letzte Akquisition in diesem Bereich sein, da sowohl Investoren als auch Tier-One-Anbieter darauf abzielen, Observability- und AIOp-Funktionen zu ihren bestehenden Extended, Detection and Response (XDR)-Sicherheitsfunktionen zu erwerben.

“Die Übernahme durch Cisco könnte eine beträchtliche Anzahl von Splunk-Kunden verunsichern, da Splunk über einen sehr loyalen Kundenstamm verfügt. Das Unternehmen hat seinen Anwendern zugehört, was dazu geführt hat, dass das Angebot von Splunk zu den ‘Go-to-Tools’ im Bereich der AIOps-Beobachtung geworden ist. Daher wird jede Form der Produktkonsolidierung aufgrund der Übernahme zweifellos zu Vorbehalten bei den Kunden führen”, warnt Muru.

Überzeugende KI-End-to-End-Sicherheits- und Beobachtungslösung

GlobalData räumt ein, dass die Produktlinien von Cisco und Splunk im Bereich Sicherheit und Observability gut zusammenpassen. Cisco wird in der Lage sein, die starken KI-Beobachtungsfähigkeiten von Splunk für hybride Umgebungen zu erwerben, die eine starke Integration sowie Transparenz und Kontrolle bieten. Die umfangreichen Daten- und Sicherheitsinformations- und Ereignisverwaltungsfunktionen (SIEM) von Splunk ergänzen Ciscos XDR und bieten dem Markt eine überzeugende KI-End-to-End-Sicherheits- und Beobachtungslösung.

Muru: “Mit dieser Übernahme wird Cisco mehrere produktbezogene Hürden überwinden müssen. Die Observability-Plattform von Splunk ist ein führendes Produkt in diesem Segment. Daher wird die Herausforderung für Cisco darin bestehen, zu entscheiden, welches Produkt es in den Vordergrund seiner Produktstrategie stellt, oder ob Splunk als eigenständiges Unternehmen belassen werden soll, ähnlich wie AppDynamics und ThousandEyes. Außerdem besteht die Aussicht, dass sich der Wettbewerb verschärft, wenn einer der führenden Tier-1-Anbieter im Sicherheitsbereich einen innovativen Pure-Play-Cloud-Observability-Anbieter übernimmt.”