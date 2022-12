Applikationen schneller entwickeln und bereitstellen

Amazon Omics für Gesundheitswesen und Biowissenschaften an

Amazon Omics ist ein speziell für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften entwickelter Service, der unter anderem AWS-Funktionalitäten für KI und maschinelles Lernen (ML) nutzt, um rechenintensive Bioinformatik-Workloads auszuführen. Der Dienst unterstützt Bioinformatiker, Forscher und Wissenschaftler dabei, genomische, transkriptomische und andere Omics-Daten zu speichern, abzufragen und zu analysieren.

Mit nur wenigen Klicks in der Omics-Konsole können Nutzer Petabytes an Daten importieren und normalisieren. Dabei werden gängige Formate wie FASTQ, FASTA, BAM, und CRAM unterstützt. Amazon Omics bietet skalierbare Arbeitsabläufe und integrierte Werkzeuge für die Aufbereitung und Analyse von Omics-Daten, stellt die zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur automatisch bereit und skaliert sie. So können sich Kunden darauf fokussieren, wissenschaftliche Erkenntnisse voranzutreiben und Entdeckungen in Diagnostik sowie Therapien umzusetzen

AWS Verified Access – sicherer Netzwerkzugang ohne VPN

AWS kündigt die Preview von AWS Verified Access an, ein neuer, sicherer Konnektivitätsdienst für den Remote-Zugriff auf Unternehmensanwendungen ohne VPN . Der Dienst bietet einen einzigen Konfigurationspunkt, um den Zugriff auf Unternehmensanwendungen zu erlauben oder zu verweigern. Bisher Nutzer können ihren bestehenden Identitätsanbieter und ihr Geräteverwaltungssystem beibehalten. Statt eines VPN-Clients reicht ein einfaches Browser-Plugin, um sicheren Zugang zu gewähren, wenn Benutzer und Gerät identifiziert und verifiziert sind. Der Dienst unterstützt aktuell die Webbrowser Chrome und Firefox.

Verified Access validiert jede Anwendungsanfrage, unabhängig von Benutzer oder Netzwerk, bevor der Zugriff gewährt wird. Durch die Bewertung jeder einzelnen Zugriffsanfrage einer Anwendung kann Verified Access die Sicherheits-Konfiguration an veränderte Bedingungen anpassen. Wenn zum Beispiel die Gerätesicherheit signalisiert, dass ein Gerät nicht mehr konform ist, erlaubt Verified Access diesem nicht mehr den Zugriff auf die Anwendung.

Marketplace Vendor Insights für Software-Risikobewertungen

AWS Marketplace Vendor Insights ist eine Funktionalität des AWS Marketplace, die die Risikobewertung von Drittanbietersoftware bei der Beschaffung von Lösungen aus dem AWS Marketplace vereinfacht. Die neue Funktionalität hilft Unternehmen dabei sicherzustellen, dass die über den AWS Marketplace bezogene Software von Drittanbietern kontinuierlich ihre Branchenstandards erfüllt: Dazu stellt Marketplace Vendor Insights Sicherheits- und Compliance-Informationen – beispielsweise zu Datenschutz, Data-Residency, Anwendungssicherheit und Zugriffskontrolle – in einem konsolidierten Dashboard zusammen.

Amazon CodeCatalyst beschleunigt Bereitstellung von Applikationen

Der Amazon CodeCatalyst – noch als Preview in ausgewählten AWS Regionen – ist ein Dienst für Softwareentwickler, der die Zusammenarbeit in Projekten vereinfacht und vereinheitlicht, indem er Projekt-Blueprints, erforderliche Werkzeuge und Infrastruktur bereitstellt. Mit Amazon CodeCatalyst kann Software schneller entwickelt und ausgeliefert werden. Entwicklungsteams profitieren von einer integrierten Projektoberfläche, in der Werkzeuge zur Planung, Programmierung, Entwicklung, zum Testen und für das Deployment von Anwendungen auf AWS verfügbar sind; auch Werkzeuge von Drittanbietern lassen sich integrieren und in einem Projekt-Blueprint einbinden.

Damit entfallen für Teams viele der komplexen und zeitaufwendigen Aufgaben, um effektiv miteinander zusammenzuarbeiten, etwa das Aufsetzen von neuen Entwicklungs- und Testumgebungen oder Pipelines für die kontinuierliche Integrations- und Auslieferungsautomation (CI/CD). Entwicklungsteams können sich darauf konzentrieren, ihre Anwendungen schnell zu entwickeln und auf AWS auszuliefern.