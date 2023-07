Mehr Cyberabwehr durch Security Awareness

Der Phishing by Industry Benchmarking Report 2023 für die DACH-Region. zeigt unter anderem, wie viele Mitarbeiter einer Organisation wahrscheinlich auf Phishing oder einen Social Engineering-Betrug hereinfallen. Dafür analysierte KnowBe4 einen Datensatz von über 12,5 Millionen Benutzern in mehr als 35.000 Organisationen mit über 32 Millionen simulierten Phishing-Sicherheitstests in 19 verschiedenen Branchen.

30 Prozent klicken auf Phishing-Links

Der diesjährige Bericht zeigt, dass nach den durchgeführten Phishing-Tests in allen Branchen in der DACH-Region 31 Prozent der Mitarbeiter wahrscheinlich auf einen verdächtigen Link klicken oder einer betrügerischen Anfrage nachkommen. Was die durchschnittlichen Raten betrifft, so schneidet die DACH-Region im Vergleich zu Großbritannien und Irland sowie zum übrigen Europa gleich oder leicht besser ab.

Messungen, nachdem Mitarbeiter spezielle Anti-Phishing-Schulungen durchlaufen hatten, zeigen eine deutlichere Verbesserung der Ergebnisse. 90 Tage nach der Durchführung von Sicherheitsschulungen sank die durchschnittliche Klick-Rate auf 20 Prozent.