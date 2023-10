Digitales Condition Monitoring für Facility Management

SPIE setzt seit 2022 sensorbasiertes Condition Monitoring für das Technische Facility Management einer hochwertigen Immobilie von VALUES Real Estate im Zentrum Berlins ein. Die digitale Lösung erkennt technische Störungen frühzeitig, weswegen der Service des Multitechnik-Dienstleisters die Fehlerursachen zielgenau beseitigen kann. Für VALUES Real Estate leistet das Condition Monitoring einen Beitrag zur Umsetzung der eigenen ESG-Strategie, die gemanagten Objekte emissionsarm zu betreiben.

Fehler werden an Dashboard weitergeleitet

„Wir wollten erreichen, dass wir Störungsmeldungen unmittelbar erhalten und diese direkt und zielgerichtet beheben können – auch ohne Gebäudeleittechnik oder einen festen Facility Manager vor Ort“, erklärt Thomas Jedtke von SPIE. Die energie-autark arbeitenden Sensoren überwachen zum Beispiel den Betrieb von Automatiktüren, Hebeanlagen und Rolltreppen, aber auch Raumtemperaturen und Bauteilzustände.

Fehler werden schnell erfasst und an ein Dashboard weitergeleitet, so dass die operativen Mitarbeitenden des Objektteams Fehlerursachen sofort erkennen, beheben und somit einen reibungsfreien und energieschonenden Betrieb der Anlagen gewährleisten können. „IoT-Lösungen wie Condition Monitoring haben sich in der Praxis als hervorragende Basis für die Dienstleistungen von Efficient Facilites erwiesen“, sagt Dan Fischer, Leiter Center of Competence IoT von SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

Energieeffizienter Anlagenbetrieb

Perspektivisch lassen sich per Condition Monitoring Rückschlüsse ziehen, die mögliche Fehlfunktionen der technischen Anlagen schon präventiv erkennen, bevor der Fehler überhaupt zu merken ist. Diese Erkenntnisse sichern den optimalen Betrieb und die auch langfristig energieeffiziente und ressourcenschonende Funktionalität der kompletten Anlagen.

„Uns ist wichtig, nicht nur ressourcenschonend zu entwickeln, sondern auch im Asset Management unser Portfolio möglichst ressourcen- und energieeffizient zu gestalten. Mittlerweile sind wir von der Funktionalität so überzeugt, dass wir die Lösung inzwischen in weiteren Objekten einsetzen. Condition Monitoring hilft uns, unser ESG-Ziel zu erreichen und die Objekte möglichst emissionsarm zu betreiben“, sagt Dr. Thorsten Bischoff von VALUES Real Estate.