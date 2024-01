Empowerment von Frauen in der Tech Branche

In der Technologiebranche herrscht seit langem ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Was Frauen für die Karriere tun können, beschreibt Chirine BenZaied-Bourgerie von Finastra.

Frauen können mit ihren einzigartigen Perspektiven, Ideen und Fähigkeiten einen wichtigen Beitrag zur Technologiebranche leisten. Die Unterstützung und Förderung von Frauen in der Technologiebranche sind entscheidend für die Gestaltung einer vielfältigeren und innovativeren Belegschaft. Es ist auch entscheidend, dass Frauen für sich selbst eintreten und sich selbstbewusst in der Branche positionieren, denn sie gehören in diese. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun.

Von Mentorenschaft profitieren

Mentorenschaft kann für Frauen in der Technologiebranche ein wertvolles Instrument sein. Die Suche nach einer Mentorin oder einem Mentor kann Ihnen Orientierung, Unterstützung und Ermutigung bieten und Ihnen die Möglichkeit geben, von jemandem mit Erfahrung in diesem Bereich zu lernen. Bevor Sie sich eine Mentorin oder einen Mentor suchen, sollten Sie Ihre Karriereziele und Interessen in der Technologiebranche definieren. Überlegen Sie, in welchen Bereichen Sie sich weiterentwickeln möchten, z. B. Programmiersprachen, Projektmanagement oder UX-Design. Wenn Sie sich über Ihre Ziele im Klaren sind, können Sie jemanden finden, die/der mit Ihren Vorstellungen übereinstimmt.

Beginnen Sie damit, Ihr bestehendes Netzwerk nach potenziellen Mentor:innen zu durchforsten. Dazu können Kolleg:innen, Professor:innen, Fachleute aus der Branche, die Sie auf Veranstaltungen oder Konferenzen kennengelernt haben, oder Absolvent:innen Ihrer Bildungseinrichtung gehören. Wenden Sie sich an Personen mit Erfahrung und Fachwissen in den von Ihnen gewünschten Bereichen und bekunden Sie Ihr Interesse daran, von ihnen zu lernen. Wenn Sie leidenschaftlich und proaktiv sind und klare Karriereziele haben, motiviert das andere, Ihnen zu helfen.

Eine klare Personal Brand aufbauen

Der Aufbau einer klaren Personal Brand kann Frauen in der Technologiebranche dabei helfen, ihre Glaubwürdigkeit zu stärken und ihre Sichtbarkeit und ihren Einfluss zu steigern. Eine solide Online-Präsenz, einschließlich einer professionellen Website, gepflegten Profilen auf beruflichen Netzwerken und einem Arbeitsportfolio, kann dabei helfen, Kompetenzen und Leistungen zu präsentieren.

Beginnen Sie damit, Ihre berufliche Identität zu definieren und herauszufinden, was Sie in der Tech-Branche auszeichnet. Ermitteln Sie Ihre einzigartigen Kompetenzen, Fachkenntnisse und Leidenschaften. Bedenken Sie Ihre Werte und die Wirkung, die Sie erzielen möchten. Diese Selbstreflexion wird Ihnen helfen, Ihre persönliche Marke zu formen und die Botschaft zu bestimmen, die Sie vermitteln möchten.

Nehmen Sie an Branchenveranstaltungen, Konferenzen oder Webinaren teil, um sich bei Ihren Kolleg:innen und potenziellen Arbeitgeber:innen vorzustellen. Wenn Sie sich nach einigen Jahren in Ihrer Branche selbstbewusst genug fühlen, um Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen weiterzugeben, sollten Sie sich nach Möglichkeiten dafür umsehen. Beispielsweise in Form von öffentlichen Vorträgen oder Beiträgen für den Newsletter oder Blog Ihres Unternehmens. Beides erhöht die Sichtbarkeit und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen und Ihre Ansichten mit einem breiteren Publikum zu teilen. Indem Sie sich aktiv an Thought-Leadership-Aktivitäten beteiligen, positionieren Sie sich als Expertin auf Ihrem Gebiet.

Stetige Weiterentwicklung

Technologie entwickelt sich ständig weiter, daher ist es wichtig, mit neuen Entwicklungen, Trends und bewährten Verfahren auf dem Laufenden zu bleiben. Speziell Frauen in der Technologiebranche punkten, wenn sie in kontinuierliches Lernen investieren, indem sie Kurse, Workshops oder Konferenzen besuchen, Zertifizierungen anstreben oder Branchenblogs und Publikationen lesen. Dies trägt dazu bei, technische Fähigkeiten zu verbessern, und zeigt, dass man sich für die berufliche Entwicklung einsetzt und bereit ist, sich zu entwickeln und zu lernen.

Verschiedene Ressourcen wie Codecademy, Udacity und Coursera bieten kostenlose oder kostengünstige Kurse in Programmiersprachen, Webentwicklung und anderen technischen Bereichen an, die von den besten Universitäten und Schulen der Welt angeboten werden.

Neue Erfahrungen dazugewinnen

Theorie ist wichtig, aber praktische Erfahrung ist ebenso wertvoll. Wenn Sie gerade erst anfangen oder einen neuen Bereich betreten wollen, sollten Sie sich nach Praktika, Co-op-Programmen oder Einstiegspositionen umsehen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Fähigkeiten in realen Szenarien anzuwenden. Diese praktische Erfahrung stärkt Ihre technischen Fähigkeiten und macht Sie mit verschiedenen Aspekten der Tech-Branche vertraut.

Die Teilnahme an Hackathons und Programmierwettbewerben kann eine unterhaltsame und anspruchsvolle Möglichkeit sein, praktische Erfahrungen zu sammeln. Bei diesen Veranstaltungen wird in der Regel in Teams gearbeitet, um innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens innovative Lösungen zu entwickeln. Hackathons ermöglichen es Ihnen, zusammenzuarbeiten, selbstständig zu denken und Ihre technischen Fähigkeiten zur Lösung echter Probleme einzusetzen. Außerdem können Sie sich mit Fachleuten aus der Branche vernetzen und Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zudem muss man kein Programmiergenie sein, um an einem Hackathon teilzunehmen. Einschlägige Erfahrung, Ideenreichtum und Visionen gehören zu den wichtigsten Fähigkeiten, wenn es um Hackathons geht und überzeugende Lösungen, die nur als Konzept existieren, gewinnen oft.

Sichtbarkeit ihrer Arbeit

Legen Sie ein Portfolio mit Ihren Projekten an und machen Sie Ihre Arbeit sichtbar. Eine greifbare Darstellung Ihrer Fähigkeiten und Leistungen kann potenzielle Arbeitgeber:innen beeindrucken und Ihre Fähigkeiten demonstrieren.

Halten Sie Ihre Beiträge zu Projekten fest, die Ihnen Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit verleihen. Wenn Sie z. B. Entwicklerin sind, suchen Sie sich Open-Source-Projekte, die Ihren Interessen oder Ihrem Fachwissen entsprechen, und tragen Sie aktiv zu Code, Fehlerkorrekturen, Dokumentation oder anderen Verbesserungen bei. Indem Sie Ihre Beiträge zu bekannten Projekten präsentieren, zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, mit einer größeren Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, und dass Sie sich für die Weiterentwicklung des Fachgebiets einsetzen.

Nutzen Sie Online-Coding-Plattformen wie GitHub, GitLab oder Bitbucket, um Ihre Code-Repositories freizugeben und mit anderen zusammenzuarbeiten. Auf diesen Plattformen können Sie Ihre Fähigkeiten in den Bereichen Versionskontrolle, Zusammenarbeit und Code-Dokumentation unter Beweis stellen. Für weniger direkt technische Aufgaben finden Sie Online-Communities, in denen Sie Ihre Arbeit mit anderen teilen, von Feedback lernen und eine positive Präsenz unter Ihren Branchenkolleg:innen zeigen können.

Kalkulierte Risiken eingehen

Kalkulierter Risiken einzugehen, kann Ihnen helfen, neue Erfahrungen zu sammeln und Ihre Ziele zu erreichen. Dazu zählt, anspruchsvolle Projekte zu übernehmen, neue berufliche Möglichkeiten zu ergreifen oder für sich selbst einzutreten. Es ist wichtig, die potenziellen Risiken und Vorteile abzuwägen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Zielen und Werten zu treffen.

Bevor Sie ein Risiko eingehen, sollten Sie den möglichen Nutzen für Ihre Karriere sorgfältig abwägen. Überlegen Sie, wie sich das Risiko mit Ihren langfristigen Zielen und Bestrebungen vereinbaren lässt. Bietet es neue Lernmöglichkeiten, verbessert es Ihre Fähigkeiten oder öffnet es Ihnen die Tür zu spannenden Projekten oder Beförderungen? Wenn Sie die möglichen Vorteile kennen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen.

Glauben Sie an sich selbst und an Ihre Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen und ungewisse Situationen zu meistern. Um Risiken einzugehen, müssen Sie aus Ihrer Komfortzone heraustreten. Selbstvertrauen kann Sie voranbringen und Ihre Erfolgschancen erhöhen.

Ein solides Sicherheitsnetz aufbauen

Der Aufbau eines soliden Sicherheitsnetzes kann helfen, Herausforderungen und Rückschläge zu bewältigen. Dazu können unterstützende Kolleg:innen, Gleichaltrige, Freunde oder Familienmitglieder gehören, die Ermutigung und Ratschläge geben und ein offenes Ohr haben.

Engagieren Sie sich in Tech-Communities, sowohl online als auch offline, die sich auf die Unterstützung und Stärkung von Frauen in der Branche konzentrieren. Treten Sie Foren, Social-Media-Gruppen oder Berufsverbänden bei, um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Diese Gemeinschaften bieten die Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen, Wissen auszutauschen und Ratschläge von Gleichgesinnten einzuholen, die die Herausforderungen und Erfolge einer Karriere im technischen Bereich kennen. Dies kann ein Gefühl der Zugehörigkeit und Unterstützung schaffen.

Der Aufbau eines Sicherheitsnetzes ist jedoch eine zweiseitige Angelegenheit. Gehen Sie proaktiv auf andere zu, bieten Sie bei Bedarf Ihre Unterstützung an. Hören Sie sich aktiv die Herausforderungen und Erfolge Ihrer Kolleg:innen, Mentor:innen oder Gleichaltrigen an und bieten Sie, wann immer möglich, Ermutigung und Unterstützung an. Indem Sie sich aktiv an der Unterstützung anderer beteiligen, stärken Sie die Bindungen innerhalb Ihres Sicherheitsnetzes.

Flexibilität und Offenheit für Veränderung

Die Technologiebranche ist bekannt für ihren raschen Wandel. Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Technologien, Programmiersprachen, Frameworks oder Entwicklungs- und Managementmethoden, die für Ihren Bereich relevant sind.

Sich auf Veränderungen einzulassen, bedeutet auch, offen für neue Ideen und Perspektiven zu sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, an ein Problem heranzugehen oder ein Projekt in Angriff zu nehmen. Suchen Sie aktiv nach unterschiedlichen Standpunkten und beteiligen Sie sich an Diskussionen mit Kolleg:innen oder Fachleuten. Indem Sie sich auf unterschiedliche Perspektiven einlassen, können Sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen, Ihre eigenen Annahmen in Frage stellen und Ihren Ansatz entsprechend anpassen.

Die Akzeptanz von Veränderungen ist nicht nur eine individuelle, sondern auch eine kulturelle Angelegenheit. Ermutigen Sie Ihr Team oder Ihre Organisation zu einer Innovationskultur und fördern Sie diese. Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Experimente, Zusammenarbeit und das Lernen aus Fehlern gefördert werden. Diese Denkweise fördert Flexibilität und ermöglicht die Erkundung neuer Ideen und Ansätze. Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen, gewährleisten, dass Sie in der Branche relevant und wettbewerbsfähig bleiben.

Wenn mehr Frauen in der Lage sind, für sich selbst einzutreten und Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu haben, bekommen alle anderen Frauen, die in die Branche einsteigen und sich vielleicht nicht so sicher dabei fühlen, mehr Möglichkeiten. Diejenigen, die die Karriereleiter bereits erklommen haben, können anderen Frauen eine helfende Hand reichen und sogar selbst zu Mentorinnen werden. Auf diese Weise werden sich mehr Frauen in der Tech-Branche willkommen fühlen und schließlich einen Wandel bewirken.

Chirine BenZaied-Bourgerie

ist Head of Innovation bei Finastra.