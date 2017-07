Tibco baut mit Nanoscale.io Microservices und API-Management weiter aus

Tibco gibt die Übernahme von nanoscale.io bekannt. Nanoscale.io hat sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Microservices spezialisiert. Damit können Anwender mit JavaScript eine Business-Logik aufsetzen und dann API-basierte oder Ereignisgetriebene Microservices auf Basis von Docker erstellen.

Tibco ein Anbieter von Integraionslösungen, API-Management und Business Intelligence kann mit dieser Übernahme das Portfolio weiter ausbauen. Mit nanoscale.io kann Tibco vor allem die Bereiche Microservices und APIs für hybride Umgebungen weiter ausbauen.

Damit kann Tibco nun das Motto “Bring your own Code” bei Microservices verwirklichen. Mit der Lösung lassen sich auch verschiedene Programmiersprachen kombinieren. Diese Services können dann sehr schnell in verschiedenen Umgebungen wie der Cloud, On-Premises oder in IoT-Edge-Geräten implementiert werden.

Tibco hat den Markt für API-Management mit der Übernahme von Mashery bereits anvisiert. Vor wenigen Wochen kam auch der IoT-Analytics-Spezialist Statistica hinzu.

Nanoscale.io bringt nun eine Integration für verschiedene Protokolle und Datenquellen wie SOAP, MQTT, Push, HTTP sowie verschiedene NoSQL- und relationale Datenbanken mit. So können Funktionen oder Programme dann einfach über den Import von Docker-Containern realisiert werden.

“Die nächste Phase der digitalen Erfahrung wird durch Microservices-Architekturen geprägt sein, die für Entwickler erhebliche Herausforderungen und Komplexitäten bergen”, so Rajeev Kozhikkattuthodi, Vice President Product & Strategy von TIBCO.

In den kommenden Wochen und Monaten werde Tibco weitere Details mitteilen, wie die Technologien von Nanoscale.io in das Portfolio integriert werden, wie Ed Julson von Tibco in einem Blog erklärt. Julson erklärt auch, dass die Nanoscale-Technologie auch das so genannte Edge-Computing und damit auch den Bereich Internet der Dinge (IoT) für anwender vereinfache. Eine der großen Vorteile der zugekauften Lösung sei laut Julson, dass diese Bereitstellung von Microservices und APIs in einer einheitlichen Umgebung abgebildet werden können.

