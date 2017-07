SAP-Bug gefährdet Point-of-Sales-Installationen

SAP veröffentlicht im Juli insgesamt 23 Security-Notes. Zwölf sind Sicherheits-Patches und 11 Support-Package Notes. Davon sind vier mit der Risiko-Stufe ‘hoch’ bewerte. Von den meisten Lecks geht jedoch eine mittlere Gefährdung aus. Der gewichtigste Fehler liegt in SAP POS, der Point-of-Sale-Lösung von SAP, wie der ERP-Sicherheits-Spezialisten ERPScan meldet.

Über das Leck, das mit einem CVSS-Score von 8,1 (von 10) bewertet ist, können Angreifer sensible Informationen lesen, schreiben oder löschen. Zudem kann ein Angreifer ohne Authentifizierung alle Informationen auslesen, die über das Receipt-Window in der POS-Lösung dargestellt werden.

SAP POS ist Teil des Retail-Portfolio von SAP und das wird von etwa 80 Prozent der 2000 weltweit größten Retail-Unternehmen verwendet. Die Lösung besteht aus Client-Anwendungen, einem Store Server und verschiedenen Anwendungen in der Zentrale, über die die Lösung zentral konfiguriert werden kann.

Ausgewähltes Whitepaper Keine digitale Transformation ohne Software-Defined Networking Unternehmen setzen auf die Digitalisierung. Manche haben bereits Maßnahmen eingeleitet, andere bereiten sich darauf vor. Dieses Whitepaper untersucht, welchen Beitrag die Cloud dabei leisten kann. zum Whitepaper »

Im POS Xpress-Server ist keine Authentifizierung nötig, um kritische Funktionen ausführen zu können, dadurch kann ein Angreifer per Fernzugriff ohne Berechtigung auf alle Dateien auf einem POS-Server zugreifen, die Anwendung schließen oder auch die Inhalte des POS überwachen. Technische Details zu dem Leck wolle ERPScan erst Ende August veröffentlichen, um Anwendern Zeit zu geben, das Leck zu beheben.

Weitere Fehler liegen beispielsweise in SAP Governance, Risk and Compliance Access Controls (GRC), die an einer Code-Injection-Vulnerability leiden. Hier können Angreifer unter bestimmten Umständen Code ausführen oder sensible Informationen abgreifen.

Mehr zum Thema Server-Hosting: Sicherheit und Datenschutz Wer Server oder eigene Clouddienste im Internet zur Verfügung stellen will, sollte auf maximale Sicherheit achten. Dabei hilft ein zuverlässiger Partner, der sich um die Sicherheit der Server und der darauf installierten Software kümmert. Erfahren Sie hier mehr. zum Themen-Special »

Über ein XML-Leck in der SAP BI Promotion Management Application kann ein Angreifer über ein Cross-Site-Scripting bösartige Scripte in eine Seite einbauen und darüber Informationen auslesen.

Interessant ist ein Blick auf die Fehler-Arten: jeweils vier Fehler entfallen auf “Switchable Authorization Check”, vier weitere sind Implementierungsfehler, und ebenfalls vier gehen auf eine fehlende Authorisierung zurück. Cross-Site-Scripting, was lange die Fehler-Statistiken bei SAP-Produkten anführte, machen beim aktuellen Patch-Tag lediglich drei Fehler aus.

[update 14.43: Der Text wurde korrigiert, da über ERP-Scan eine zu hohe Zahl von SAP POS-Installationen gemeldet wurde.]

Umfrage Automatisierung: Wie weit sind Sie mit Ihrem Unternehmen? Wir planen keine Automatisierungsprojekte

Wir evaluieren aktuell Automatisierungspotentiale

Erste Pilotversuche laufen derzeit

In Teilbereichen werden Abläufe automatisch umgesetzt

Wir stellen mit Hilfe von Software-Lösungen vereinzelt Services automatisch bereit

Unternehmensweit werden Services automatisch ausgeliefert Ergebnisse