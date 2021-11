Die Bedeutung von Expertenzertifikaten für IT-Sicherheit

Zertifikate wie CISSP, CISA oder CISM sind ein großer Vorteil, so liest man in Stellenangeboten für Cybersicherheitsexperten. Andererseits werden selbst Quereinsteiger für Stellen in der Cybersecurity gesucht. Sollten Unternehmen auf Expertenzertifikate achten? Oder spielen solche Zertifikate in Zeiten des Fachkräftemangels in der Security eine untergeordnete Rolle?