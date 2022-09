SAP von Continental geht in die Private Cloud

Eine der größten SAP-Systemlandschaften Deutschlands zieht in die Cloud.

T-Systems überführt mehr als 450 SAP-Systeme der Continental AG in die Private Cloud in Frankfurt am Main und übernimmt alle Leistungen rund um den Betrieb. Christian Eigler, Group CIO bei Continental. „Entscheidend waren für uns die Zuverlässigkeit der Anwendungen, die Flexibilität der Lösungen und vor allem: ein Ende-zu-Ende-Service – ein SAP, ein Ansprechpartner. Für alle Gewerke von der Beratung, über die Migration und Transformation, den Betrieb bis zur deutschsprachigen Hotline.“

Technische Basis für den Auftrag ist die Future Cloud Infrastructure von T-Systems, die nach den Prinzipien des Cloud Computing funktioniert, aber nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung steht. Die Cloud-Infrastruktur verbindet kundeneigene Rechenzentren sowie die Public Cloud von Hyperscalern mit der Private Cloud. So entstehen hybride, rechts- und regelkonforme Systemlandschaften.