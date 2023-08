Bohrlöcher intelligenter warten

Wintershall Dea arbeitet mit IBM Consulting zusammen, um ein KI-Kompetenzzentrum (Center of Competence, CoC) einzurichten. Dessen Anwendungsfälle drehen sich um die Frage, wie der Konzern zu effizienteren Formen der Energieerzeugung kommen kann.

Technologiepartner ist Microsoft: Einerseits nutzt Wintershall Dea Microsoft Azure als Datenplattform. Andererseits arbeitet IBM Consulting mit Microsoft zusammen, um Daten- und KI-Projekte auf Basis von Azure ans Laufen zu bringen.

Projektbeispiele

Wintershall Dea führt hauptsächlich zwei Arten von KI-Projekten durch: kleine, einfach zu implementierende “Fireflies” und traditionelle, groß angelegte Projekte. Ein “Firefly” ist ein Konzept von Wintershall Dea zur Durchführung eines schnellen, skalierbaren KI-Projekts zur Lösung eines einfachen Problems, so etwa die Extraktion von Eckdaten aus mehr als 2.000 PDF-Dokumenten und die automatische Einspeisung dieser Daten in eine Tabellenkalkulation.

Andere “Fireflies” nutzen die Leistung der generativen KI, um Berichte effizient zusammenzufassen oder in der Wissensdatenbank der Wintershall Dea nach relevanten Informationen zu suchen, um die Produktivität im gesamten Unternehmen zu steigern.

Neben den “Fireflies” verfolgt das Unternehmen auch größere KI-Projekte. Das sind Projekte, die Wintershall Dea in der Branche zu einer grundlegenden Technologieführerschaft bringen sollen. Ein Beispiel dafür ist eine KI-gestützte Lösung für die Wartung der Gas- und Ölbohrungen, die in Norwegen ihren Einsatz begonnen hat und nun weltweit eingeführt wird. Vor allem Daten von in Betrieb befindlichen Unterwasserbohrungen werden heute mit KI-Funktionen analysiert, die es den Ingenieuren ermöglichen, potenzielle undichte Stellen genauer zu erkennen. Dieser Vorteil der KI-Nutzung hilft Wintershall Dea nicht nur bei der Wartung ihrer Bohrlöcher, sondern trägt auch zum Schutz der Umwelt und zu einer sichereren und saubereren Energieerzeugung bei.

Zentrale Plattform

Um ihren KI-Ansatz zu optimieren, entschied sich Wintershall Dea für eine zentralisierte Plattform und Methodik, die sie gemeinsam mit IBM Consulting bei ihrer Datenreise unterstützt. Für die technische Grundlage des KI-Ansatzes entwickelte das Team eine komponentenbasierte Architektur unter Verwendung modernster Services für Datenmanagement, Datenvisualisierung, Microsoft Azure OpenAI Service sowie KI-Modellentwicklung und -ausführung auf Azure.

Ulrich Lorang, Vice President Data Science, Data Governance und Data Hub bei Wintershall Dea, fasst den Kerngedanken der KI-Initiative zusammen: „Wertsteigerung durch KI steht bei jedem Schritt, den wir im CoC durchführen, ganz oben auf der Agenda. Und wir haben bereits mehrere Beweise dafür, dass die KI-Projekte unsere Belegschaft und damit auch unsere Geschäftsziele unterstützen. ”

Mit ihrem neuen AI at Scale Ansatz kann die Wintershall Dea KI-Projekte aufbauen, die von Anfang an skalierbar sind. Die CoC-Community besteht nicht nur aus Datenexperten in der Abteilung Data Science, sondern auch aus Citizen-Data-Experten mit unterschiedlichem Hintergrund, z.B. Geowissenschaftlern, Ingenieuren, Wirtschaftswissenschaftlern und anderen mit starken mathematischen Programmierkenntnissen – die alle dabei helfen können, Data-Science-Projekte innerhalb ihrer jeweiligen Teams vor Ort voranzutreiben.