CO2-Rechner aus der Cloud

In den Carbon Calculator der OVHcloud-Nutzer fließen Faktoren wie die Herstellung bis hinunter auf Komponentenebene der Server ein. Das Tool zeigt den geschätzten elektrischen Verbrauch der Server aus dem Datacenter-Monitoring und ordnet diesen seinem CO 2 -Äquivalent zu. Dabei werden die Kühl- und Netzwerkausrüstung sowie Fracht, Herstellung, der gesamte Lebenszyklus und Abfallmanagement berücksichtigt, um ein vollständiges Bild des tatsächlichen CO 2 -Fußabdrucks zu liefern.

Berechnung auf Basis des lokalen Strommix

Der Rechner ist standortabhängig, daher hängen die Berichte von der lokalen Stromzusammensetzung ab. Dies bedeutet, dass ein Server in einem Land mit einem CO 2 -armen Energiemix zu einer anderen CO 2 -Schätzung führt als derselbe Server, der in einem Land mit einem weniger günstigen Strommix gehostet wird. Bis zum Ende des Jahres werden diese marktspezifischen Informationen das Reporting des Carbon Calculator ergänzen.

Die Software-Plattform des OVHcloud Carbon Calculator wurde in Zusammenarbeit mit Sopra Steria entwickelt, während die Methodik von IJO, einer unabhängigen Beratungsfirma für Green IT, geprüft wurde.

Ein Glas Wasser für 10 Stunden Server-Kühlung

OVHcloud hat bereits ein vertikal integriertes Industriemodell entwickelt, in dessen Rahmen das Unternehmen die meisten seiner Rechenzentren selbst baut, betreibt und mit selbstentwickelten Innovationen ausstattet. Das Unternehmen nutzt zwei Fabriken im französischen Croix und kanadischen Beauharnois, um selbstentwickelte Server zu bauen und somit die vollständige Kontrolle über die Wertschöpfungskette zu behalten. Dieser Ansatz ermöglicht es, dass ein OVHcloud-Server in einem Zeitraum von zehn Stunden unter Volllast nur ein Glas Wasser zur Kühlung benötigt, während branchenübliche Server siebenmal mehr verbrauchen. Gemäß Schätzungen von 2022 ist der durchschnittliche globale PUE-Wert von 1,28 deutlich niedriger als der branchenübliche Wert von 1,55.

Der Carbon Calculator ist kostenlos weltweit für alle Kunden der BareMetal-Produktlinie direkt über das Kontrollpanel verfügbar. Er ist zusätzlich über eine Programmierschnittstelle zugänglich. Für Kunden, die die Hosted Private Cloud nutzen, wird der Cloud Calculator ebenfalls in den nächsten Wochen verfügbar sein.