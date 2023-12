Video Erstellen mithilfe Künstlicher Intelligenz

In den letzten Jahren hat die Welt der Videobearbeitung dank der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in den kreativen Prozess eine bemerkenswerte Transformation erlebt.

Die KI-gestützte Videobearbeitung hat nicht nur den Bearbeitungsprozess vereinfacht, sondern auch neue Möglichkeiten für Content-Ersteller eröffnet, um professionelle Videos oder kurze Clips für einen Messenger einfacher zu produzieren. In diesem Artikel werden wir uns mit dem aufregenden Bereich der Videobearbeitung mit KI beschäftigen und die vier besten Videobearbeitungsprogramme mit KI-Funktionen näher betrachten.

Am häufigsten verwendete KI-basierte Funktionen für die Videoproduktion

Neue KI-gesteuerte Fähigkeiten sind zu unverzichtbaren Werkzeugen für Content-Ersteller geworden, um die Videobearbeitung effizienter, zugänglicher und visuell ansprechender zu gestalten. Hier sind einige der am häufigsten verwendeten KI-basierten Funktionen:

1. Bildgenerator: Verwandeln Sie Text in fesselnde visuelle Elemente mit verschiedenen Stilen und verleihen Sie Ihren Videos künstlerische Raffinesse.

2. Objekterkennung: Identifizieren und verfolgen Sie automatisch Objekte in Videos für effiziente Bearbeitung und Verbesserung.

3. Himmel austauschen: Ändern Sie mühelos den Hintergrundhimmel in Ihren Videos, um Stimmung und Ästhetik zu verbessern.

4. Objekten Tracking: Fügen Sie präzise Texte, Grafiken und Effekte hinzu, die Objekten in Ihren Clips folgen.

5. Vorlagen für Videocollagen: Erstellen Sie dynamische Videocollagen mit anpassbaren Vorlagen. (ähnlich wie mit den Bildern)

6. Chroma Key/Greenscreen: Erzielen Sie professionelle Greenscreen-Effekte mit verbesserter Farbabtastung.

7. Video- und Titel-Maskieren: Verbinden Sie Titel, Bilder und Videos nahtlos mit anpassbaren Masken.

8. Mischmodi: Experimentieren Sie mit Mischmodi für surreale und eindrucksvolle visuelle Effekte.

9. Keyframe-Steuerungen: Feinabstimmung von Effekten, Animationen und Masken mit Präzision durch verbesserte Keyframes.

10. Sprach-zu-Text-Transkription: Konvertieren Sie gesprochene Dialoge automatisch in Text und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und Interaktion in mehreren Sprachen zu verbessern.

Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, die Nutzung der KI-gesteuerten Funktionen in der Videobearbeitung kann die Qualität und Wirkung Ihrer Videoprojekte steigern.

KI Vor- und Nachteile

Die Integration von KI in Videobearbeitungssoftware hat eine Vielzahl positiver Auswirkungen und Vorteile für Content-Ersteller und Filmemacher mit sich gebracht. Diese KI-gesteuerten Funktionen haben nicht nur den Bearbeitungsprozess vereinfacht, sondern auch die Qualität und Kreativität von Videoinhalten auf ein neues Niveau gehoben.

Aber obwohl die KI zweifellos erhebliche Vorteile für die Erstellung von Videoinhalten gebracht hat, ist es wichtig anzuerkennen, dass auch Nachteile und Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrer Verwendung bestehen. Wie bei jeder Technologie gehen selbst KI-gesteuerte Funktionen in Videoproduktionstools mit ihren eigenen Einschränkungen und potenziellen Nachteilen einher.

Dieser Abschnitt untersucht die doppelte Wirkung von KI auf Videoinhalte und geht sowohl auf die positiven Beiträge als auch auf mögliche Fallstricke ein, auf die Content-Ersteller und Editoren achten sollten.

Top 4 Videobearbeitungsprogramme mit KI Tools

Und jetzt schauen wir uns selbst die Video-Editoren genauer an, die die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um den Videobearbeitungsprozess zu vereinfachen und die Kreativität zu steigern, und die definitiv nicht als weiterer nutzloser Download auf Ihrem Computer enden werden:

Am besten geeignet für:

Möchten Sie ein Video erstellen, sind aber neu in der Videobearbeitung? Movavi Video Editor ist die perfekte Wahl für Gelegenheitsvideobearbeiter, die benutzerfreundliches Programm suchen, die keine Kompromisse bei den Funktionen eingeht. Es richtet sich an Einzelpersonen und Content-Ersteller, die Videos bearbeiten möchten, ohne die steile Lernkurve professioneller Software in Kauf zu nehmen.

Funktionen:

– KI-verbesserte Werkzeuge: Movavi integriert KI-gesteuerte Funktionen für intelligente Videobearbeitung, einschließlich Hintergrund- und Rauschunterdrückung.

– Vorlagen und Effekte: Es bietet verschiedene Vorlagen und Effekte, um Videos schnell zu verbessern.

– Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche: Die Software bietet eine einfache Benutzeroberfläche, die sich für Anfänger eignet.

– Multimediaunterschtützung: Movavi unterstützt über 180 verschiedene Medienformate und enthält Audiobearbeitungswerkzeuge.

– Titel und Animationen: Movavi bietet eine vielfältige Auswahl an anpassbaren Titeln, Animationen und Stickern.

Am besten geeignet für:

OpenShot ist die Software Nummer eins, die Sie bei Google unter “Videos erstellen kostenlos” finden. OpenShot ist die ideale Wahl für Video-Enthusiasten und Cloud-Office Benutzer, die die plattformübergreifende Kompatibilität und die Flexibilität von Open-Source-Software schätzen. Es richtet sich an Personen und Kreatoren, die die Freiheit bevorzugen, Videos auf verschiedenen Betriebssystemen wie Linux, Mac und Windows zu bearbeiten.

Funktionen:

– KI-basierte Funktionen: Bietet eine große Anzahl von KI-gesteuerten Funktionen wie Videoeffekte, Objektmanipulation, Videostabilisierung, Objektverfolgung usw.

– Unterstützung für verschiedene Plattformen: Ist für Linux, Mac und Windows erhältlich und ermöglicht Benutzern das Arbeiten auf verschiedenen Betriebssystemen.

– Breite Formatunterstützung: Basierend auf FFmpeg kann OpenShot die meisten Video- und Bildformate lesen und schreiben.

– Unbegrenzte Spuren: Unterstützt unbegrenzte Spuren zum Stapeln von Videos, Bildern und Audio.

– Videoübergänge: Enthält über 400 Übergänge für nahtlose Videobearbeitung.

Am besten geeignet für:

PowerDirector 365 von CyberLink richtet sich an Video-Enthusiasten und Content-Ersteller, die KI-gesteigerte Effizienz bei ihrer Videobearbeitung bevorzugen. Es ist die ideale Wahl für diejenigen, die eine umfassende Videobearbeitungslösung suchen, die künstliche Intelligenz nahtlos integriert, um ihren Workflow auch mit Hilfe einer mobilen App zu optimieren.

Funktionen:

– KI-gesteuerte Funktionen: Bietet KI-Funktionen wie Objekteffekte, Objekterkennung, Himmel Austausch, Objekten Tracking und vieles mehr für fortgeschrittene Videobearbeitung.

– Bildschirmaufzeichnung und Livestreaming: PowerDirector 365 ermöglicht die Aufnahme von Bildschirmaufzeichnungen in hoher Auflösung und das Streamen auf beliebte Plattformen wie Twitch, YouTube und Facebook, was es zu einem vielseitigen Werkzeug für Content-Ersteller und Lehrer macht.

– Erweiterte Audiofunktionen: PowerDirector 365 verfügt über erweiterte Audiofunktionen, einschließlich fünf auf KI basierender Funktionen.

– Plug-Ins von Drittanbietern: PowerDirector 365 bietet Zugriff auf Plug-Ins mit visuellen Effekten von Boris FX.

– Leistungssteigerung: PowerDirector 365 ist für die Intel 12. Gen CPUs optimiert und ermöglicht die Produktion von Videos in höherer Qualität bei schnellerer Rendering-Geschwindigkeit. Darüber hinaus nutzt die Software die Unterstützung von NVIDIA Broadcast, um sowohl die Audio- als auch die Videoqualität zu verbessern, was zu flüssigerem und professionellerem Videomaterial führt.

Bildquelle: https://www.magix.com/fileadmin/user_upload/Produkte/Video/Video_deluxe_2024/Neuheiten/i_224ff3/video-deluxe-2024-movie-studio-2024-whats-new-graphical-user-interface-int.png

Am besten geeignet für:

Magix Video Deluxe 2024 ist die perfekte Wahl für angehende Filmemacher und Benutzer, die gerne Urlaubsvideos aufnehmen, die kreative Freiheit und effiziente Videobearbeitung suchen. Wenn Sie leidenschaftlich daran interessiert sind, fesselnde visuelle Geschichten zu gestalten und eine Software benötigen, die Ihren künstlerischen Visionen gerecht wird, ist diese Software auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Funktionen:

– KI-Audiokommentar: Enthält eine Sprach-zu-Text-Funktion zur Generierung von Audiokommentaren mit KI.

– Multikamera-Bearbeitung: Bietet die Möglichkeit zur erweiterten Videobearbeitung mit 4 Kameras.

– 1500 Effekte: Bietet eine umfangreiche Sammlung von Effekten und Musik für reibungslose Übergänge und kreative Bearbeitung.

– MAGIX Travel Maps: Optimiert für die Erstellung von Urlaubsvideos, hilft diese Funktion Benutzern, ansprechende Reisefilme mühelos zu erstellen.

– Magix HUB: Bietet Zugang zu hilfreichen Funktionen und Online-Ressourcen.

Die Zukunft der Videobearbeitung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Videobearbeitung eine transformative Ära für Content-Ersteller eingeläutet hat. Die Vielzahl von KI-gesteuerten Funktionen, von Effizienz und verbesserter Videoqualität bis hin zur Zugänglichkeit und gesteigerten Kreativität, bieten beispiellose Vorteile in der Welt der Videoproduktion. Es gibt jedoch auch wichtige Überlegungen, einschließlich potenzieller Einschränkungen bei der kreativen Kontrolle und Datenschutzbedenken. Das richtige Gleichgewicht zwischen der Nutzung der Möglichkeiten von KI und der Bewahrung der menschlichen Note ist der Schlüssel zur effektiven Nutzung dieser innovativen Werkzeuge.

Da KI die Videobearbeitung weiterentwickelt und demokratisiert, müssen sich Content-Ersteller anpassen und diese Technologie nutzen, um neue Bereiche kreativer Möglichkeiten zu erschließen, dabei jedoch die Auswirkungen und Verantwortlichkeiten im Blick behalten.