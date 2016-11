Office 365: Microsoft kündigt neue Kollaborations-Funktionen an

Die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit ist nun auch mit PowerPoint möglich. Outlook wiederum bietet die Möglichkeit, lokale E-Mail-Dateianhänge in gemeinsame genutzte Cloud-Dokumente umzuwandeln. Diese Features können zunächst aber nur Office-365-Abonnenten nutzen, die am Insider-Programm teilnehmen.

Die neuen Kollaborations-Funktionen für Office 365, die Microsoft jetzt vorgestellt hat, sind Bestandteil des November-Updates. Sie stehen unter anderem in den Anwendungen PowerPoint, Outlook, Word und Excel zur Verfügung – auf dem Desktop zunächst jedoch nur Teilnehmern des Office-Insider-Programms.

Künftig ist eine gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit auch mit PowerPoint möglich. PowerPoint zeigt in der Titelleiste des Fensters an, welche Nutzer ebenfalls an einer Präsentation arbeiten. Die Folienübersicht am linken Bildrand zeigt zudem, welcher Nutzer sich mit welcher Folie beschäftigt. Ein Klick auf eine Folie schließlich erlaubt es, die Änderungen in Echtzeit zur verfolgen.

Microsoft hat diese Funktion bislang nur für Word und nur auf dem Desktop angeboten. PowerPoint-Nutzer können die Echtzeitbearbeitung ab sofort mit PowerPoint Mobile auf Windows-Tablets sowie auf dem Desktop testen, wenn sie als Office-365-Abonnenten am Insider-Programm teilnehmen. Outlook wiederum bietet die Möglichkeit, lokale E-Mail-Dateianhänge in gemeinsame genutzte Cloud-Dokumente umzuwandeln. Sie können direkt aus einer E-Mail heraus auf OneDrive hochgeladen oder zu einer Bibliothek einer Office-365-Gruppe hinzugefügt werden. Zudem ist es möglich, beim Upload Berechtigungen für einzelne Nutzer festzulegen.

Microsoft will die Zusammenarbeit im Team zudem mit Benachrichtigungen über Änderungen an gemeinsam genutzten Dokumenten optimieren. Sie erscheinen ab sofort auch in Word, Excel und PowerPoint auf mobilen Geräten. “Die Benachrichtigungen informieren Sie über Änderungen, während Sie das Dokument nicht nutzen, damit Sie in Verbindung bleiben und wissen, wann Sie handeln müssen”, heißt es in einem Blogeintrag.

Verbraucher erhalten die Benachrichtigungen zu Änderungen und geteilten Dokumenten in Word, Excel und PowerPoint für Android und Windows Mobile, wenn sie eine Vorabversion der Anwendungen testen. In den kommenden Monaten sollen auch Nutzer von iOS sowie Business-Kunden die Benachrichtigungen erhalten – letztere allerdings nur über Dokumente, die mit ihnen geteilt werden.

Alle Office-365-Abonnenten, also auch außerhalb des Windows Insider Program, erhalten mit dem November-Update einen neuen Tab im Menü “Öffnen”. Er zeigt die Dokumente an, die andere Anwender für den Nutzer freigegeben haben. Die Funktion ist jedoch auf Word, Excel und PowerPoint für Windows, macOS, iOS und Android beschränkt.

[Mit Material von Stefan Beiersmann, ZDNet.de]

