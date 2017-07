Siemens behebt kritischen Intel-AMT-Bug in Industrie-PCs

SINUMERIK-Control-Panels, SIMATIC Industrie-PCs und weitere Systeme von Siemens sind von dem vor einigen Wochen bekannt gewordenen Fehler in Intels Management-Technologie betroffen.

Siemens meldet zahlreiche Lecks in Industrie-PCs und Steuerungsgeräte. Für einige Systeme stellt Siemens bereits Updates bereit. Im Fall der Control-Panels aber dauert die Arbeit noch an.

Anfang Mai war der Fehler in der Active Management Technology (AMT) in verschiedenen Intel-Plattformen bekannt geworden.

Laut einem Advisory sollen von den beiden kritischen Sicherheitslecks in AMT, Standard Manageability (ISM) und Small Business Technology (SBT) sollen Systeme betroffen sein, die seit 2008 beziehungsweise 2010 auf den Markt gekommen sind.

Über die Lecks kann ein Angreifer die eigenen Privilegien ausweiten und anschließend per Fernzugriff die Kontrolle über die betroffenen Systeme übernehmen.

Nun reagiert auch Siemens. Insgesamt sollen laut einem Advisory 38 Produktserien betroffen sein. Wie auch Intel vergibt Siemens den CVSS-Base-Score von 9.8. Neben verschiedenen Industrie-PCs und Servern wie SIMATIC IPC477D sind auch verschiedene Modelle SINUMERIK und SIMOTION betroffen. Daneben können auch beim Kunden angepasste Systeme SIMATIC-Systeme an den Leck leiden, diese Anwender werde aber Siemens direkt informieren, geht aus dem Advisory hervor.

Ausgewähltes Whitepaper Nutzen und Vorteile der Integration von ECM- und ERP-Software Ein ECM-System kann besonders dort eine wichtige Ergänzung zu einer bereits bestehenden ERP-Lösung darstellen, wo geschäftsrelevante Dokumente separat abgelegt und mit ERP-Datensätzen verknüpft werden sollen, um Geschäftsprozesse vollständig digital abbilden zu können. Dieses Whitepaper beschreibt die Vorteile an einem konkreten Beispiel. zum Whitepaper »

Siemens empfiehlt Anwendern solange AMT im BIOS auf “un-configured” zu stellen und Network-Access auf den Ports 16992/TCP, 16993/TCP, 16994/TCP, 16995/TCP, 623/TCP, and 664/TCP zu beschränken.

Siemens liefert parallel ein Update für ViewPort for Web Office Portal. Das Portal konnte sich über HTTP oder HTTPS ausnutzen lassen. Angreifer waren so in der Lage, beliebigen Code mit System-Rechten auszuführen. Auch hier stuft Siemens das Leck mit einem CVSS-Score von 9.8 ein.

Umfrage Automatisierung: Wie weit sind Sie mit Ihrem Unternehmen? Wir planen keine Automatisierungsprojekte

Wir evaluieren aktuell Automatisierungspotentiale

Erste Pilotversuche laufen derzeit

In Teilbereichen werden Abläufe automatisch umgesetzt

Wir stellen mit Hilfe von Software-Lösungen vereinzelt Services automatisch bereit

Unternehmensweit werden Services automatisch ausgeliefert Ergebnisse