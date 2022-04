Podcast Silicon DE im Fokus Cyber-Resilienz

Im Einzelnen umschreibt Wolfgang Huber, Regional Director, Central Europe von Cohesity das Konzept der Cyber-Resilienz in Grundzügen. Er beantwortet die Frage, ob und inwiefern Organisationen die Auswirkungen aufkommender Technologien auf ihre Angriffsfläche verstehen und welche Best Practices es gibt, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Ein weiterer Punkt ist die Notwendigkeit interner Audits und die Debatte um eine Zero Trust Strategie. Es geht darum, ob und wie Unternehmen Risikoszenarien und die Notfallplanungsübungen angehen und welche Maßnahmen getroffen werden sollten, um die Lieferkette zu härten. Schließlich behandelt er die Frage, wie Unternehmen Cyberrisiken kontinuierlich überwachen und wie sich die Cyber- und Sicherheitsrisiken eines Unternehmens angesichts der ständigen Veränderungen bei Konnektivität, Technologie und Geschäftspraktiken verändern.

Hier geht es zum Download der Audio-Datei des Podcasts:

Zur Person:

Wolfgang Huber ist seit 2020 Regional Director, Central Europe Cohesity. Wolfgang Huber bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich IT-Vertrieb und Partnerschaften für Software-, Cloud- und Datenmanagement mit. In seiner Position bei Cohesity berichtet er an Dirk Marichal, Vice President und Leiter der EMEA-Region.

Vor seinem Eintritt bei Cohesity war Wolfgang Huber fast drei Jahre lang Senior Regional Sales Director bei Cloudera. Hier war er für Management, Support und Geschäftsentwicklung des Vertriebsteams in Mitteleuropa verantwortlich. Zuvor arbeitete er als Regional Director für Mittel- und Osteuropa bei Simplivity.

Darüber hinaus besitzt er einen M.S.-Abschluss in Physik von der Technischen Universität München, einen Abschluss (D.E.A.) in Instrument- und Messtechnik von der Universität Bordeaux (Frankreich) sowie eine abgeschlossene Masterarbeit für das Lawrence Berkeley National Laboratory (USA). Er hat mehrere Artikel im Auftrag des Lawrence Berkeley Laboratory und der Europäischen Kommission veröffentlicht.