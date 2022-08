Neue Vorabversion von Windows 11 22H2 behebt zahlreiche Fehler

Die stecken im Tablet-Modus und IE-Modus für Edge. Das Build bringt aber auch neue Funktionen in den Release Preview Channel. Dazu gehört ein verbesserter Ransomware-Schutz in Defender for Endpoint.

Teilnehmer des Windows Insider Program haben im Release Preview Channel Zugriff auf eine neue Vorabversion von Windows 11 22H2. Das Build 22621.457 behebt vor allem Fehler. Es enthält aber auch verschiedene neue Funktionen, die Microsoft in den vergangenen Wochen bereits im Developer Channel und im Beta Channel eingeführt hatte.

Dazu gehört der erweiterte Ransomware-Schutz von Defender for Endpoints. Außerdem werden Dateien nun unabhängig von ihrer Größe komprimiert, sobald die Komprimierung für Server Message Block (SMB) aktiviert wurde.

Die Einstellungen-App liefert zudem mehr Informationen über die Nutzung bestimmter Ressourcen. Dazu gehören Kamera, Mikrofon, Anrufe, Nachrichten, Kontakte, Screenshots und Apps. Die Details lassen sich über den Punkt Privatsphäre und Sicherheit abrufen.

Finale Version von Windows 11 22H2 kommt wohl im September

Behoben wurden zudem Fehler im Tablet-Modus, beim Kopieren von Dateien von Netzwerklaufwerke und im IE-Modus von Edge. Außerdem sollte in bestimmten Situationen die CPU-Auslastung sinken und Windows nun in der Lage sein, URLs mit mehr als 2048 Zeichen zu verarbeiten. Weitere Korrekturen betreffen den Local Security Authority Server Service (LSASS), App-V und Windows Hello for Business. Eine vollständige Liste hält Microsoft in einem Blogeintrag bereit.

Derzeit wird vermutet, dass Microsoft das 22H2-Update für Windows 11 im September freigibt, und zwar eine Woche nach dem monatlichen Patchday. Es wird nicht als großes Funktionsupdate eingestuft. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören der neu gestaltete Task Manager, Tabs im Datei Explorer und die Integration von OneDrive im Datei Explorer.