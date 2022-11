Schutz hochwertiger Daten und Systeme

HP Wolf Security Produkt Sure Access Enterprise stoppt Angriffe auf privilegierte Zugänge.

HP erweitert sein Security-Portfolio zum Schutz von Endgeräten um Sure Access Enterprise (SAE). Die neue Funktion sichert Benutzer mit Zugriffsrechten für sensible Daten, Systeme und Anwendungen ab. Sie verhindert, dass Angreifer privilegierte Bereiche ausspähen, selbst wenn Endgeräte kompromittiert werden. Somit lassen sich kleinere Endgeräte-Verletzungen stoppen, bevor sie größeren Schaden anrichten können.

Datenisolation in Endgeräten

SAE ist sowohl für HP- als auch für Nicht-HP-Geräte verfügbar und nutzt die HP Task-Isolationstechnologie, um jede privilegierte Zugriffssitzung innerhalb einer eigenen, mikro-virtuellen Maschine (VM) auszuführen. Dies gewährleistet die Vertraulichkeit und Integrität der Daten und isoliert sie von jeglicher Malware im Endgeräte-Betriebssystem. Damit ist es Benutzern möglich, privilegierte, nicht-privilegierte und persönliche Aktivitäten sicher von einem Rechner aus durchzuführen. Dies verbessert die Benutzerfreundlichkeit, reduziert den IT-Aufwand und erhöht den Schutz.

In Unternehmen gibt es verschiedene Arten von Anwendern, die täglich auf privilegierte Daten, Systeme und Anwendungen zugreifen: IT-Administratoren, IoT– und OT-Support-Mitarbeiter, sowie Kundensupport- und Finanzteams. Wenn die Nutzer privilegierte und nichtprivilegierte Aufgaben auf demselben PC ausführen, birgt dies erhebliche Risiken. Selbst wenn ein Privileged Access Management-System (PAM) verwendet wird, um den Zugriff auf privilegierte Systeme zu kontrollieren, können Angreifer entsprechende Sitzungen kompromittieren, vertrauliche Daten und Anmeldeinformationen stehlen oder bösartigen Code einschleusen (zum Beispiel über eingeschleuste Tastenanschläge, Clipboard Capture oder Memory Scraping), wenn das Endgerät kompromittiert ist.

Unterbrechung von AngriffskettenV

„Durch die Isolierung von Aufgaben in geschützten VMs, die für den Endanwender transparent sind, unterbricht Sure Access Enterprise die Angriffskette“, so HP-Security-Experte Ian Pratt. „Neben dem Schutz von Systemadministratoren, die auf hochwertige Server zugreifen, kann SAE auch zum Schutz anderer sensibler Werte eingesetzt werden – beispielsweise zum Schutz von Kreditkartendaten, auf die der Kundensupport eines Einzelhändlers zugreift, zum Schutz des Zugriffs auf Patientendaten bei Gesundheitsdienstleistern oder zum Schutz von Verbindungen zu einem industriellen Kontrollsystem eines Herstellers.“