KI: Algorithmen für das Marketing

Werden wir durch Algorithmen manipuliert? Und was können wir zukünftig noch von der KI erwarten, fragt Julius Kemnitzer.

Wir nehmen es nicht bewusst wahr, aber wir alle sind täglich mit künstlicher Intelligenz konfrontiert. Schon eine einfache Anfrage bei einer Suchmaschine wird von KI-Programmen unterstützt, denn das Internet ist kein Lexikon, in dem jeder Leser dieselben Einträge findet. Social Media Portale und Suchmaschinen nutzen schon seit längerem Programme, um die Verhaltensmuster der Nutzer zu beobachten und zu analysieren. Das passiert unaufdringlich und im Hintergrund, sorgt aber dafür, dass die Nutzer nur die Inhalte zu sehen bekommen, die sie auch wirklich interessant und hilfreich finden.

Die Wissensquelle der Algorithmen heißt Data-Mining

Data-Mining ist viel mehr als das einfache Sammeln und Anhäufen von Daten. Data-Mining kombiniert Fähigkeiten aus Mathematik, Statistik und IT, um aus umfangreichen Datensätzen Analysen zu erstellen. Dadurch können automatisiert und rasant Muster und Gesetzmäßigkeiten erkannt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse erlauben den Algorithmen, Querverbindungen zu erstellen, Trends zu erkennen und Vorhersagen zu machen. Diese intelligente Auswertung der Daten versetzt Portale wie Facebook in die Lage, Werbung gezielt an die Bedürfnisse und Interessen der Nutzer anzupassen.

Werbung war noch nie so effizient

Durch die Verwendung der KI wissen Facebook, Google und Co., wer sich für eine bestimmte Automarke begeistert, wer von einer Rolex träumt und vieles mehr. Für werbende Unternehmen bedeutet das: weniger Streuverlust, mehr Effizienz! Denn die Algorithmen ermöglichen es, zielgerichtet passende Werbung an Nutzer auszuspielen, die bereits dafür bekannt sind, dass sie offen sind für bestimmte Angebote.

Julius Kemnitzer

ist Copywriter und Experte für verkaufsstarke Werbetexte.