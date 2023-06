Mehr Integration von Business und IT

Laut einer Lünendonk-Studie sieht rund die Hälfte der Befragten ihre IT-Organisation nicht für die Rolle als Business Enabler gewappnet. Das schließt die Umsetzung der Services mit ein, die die Fachbereiche dringend von der IT brauchen. Beispielsweise erkennen wir Defizite bei dem Aufbau von DevOps-Strukturen sowie der agilen Softwareentwicklung bei vielen Unternehmen. An dieser Stelle kommt dem CIO viel Verantwortung zu.

IT-Strategie muss auf Unternehmensziele einzahlen

Um Innovation und Unternehmenswachstum mithilfe der digitalen Transformation zu erreichen, ist es von entscheidender Bedeutung, die Geschäfts- mit der IT-Strategie abzustimmen. Als Mitglied der obersten Führungsebene ist es für CIOs essenziell, alle Stakeholder zu verstehen. Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass die IT-Strategie gezielt auf spezifische Unternehmensziele einzahlt. Denn heutzutage ist jede Geschäftsstrategie auch eine technologische. Die Voraussetzung dafür ist, dass alle Beteiligten gemeinsam an einem Strang ziehen, damit die IT die Grundlage schaffen kann, die andere Abteilungen und Teams benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Investition in eine Plattform

Eine IT-Landschaft hat heute das Ziel, den Mitarbeiter, Kunden und Benutzeren rund um die Uhr eine nahtlose Erfahrung zu ermöglichen. Eine primäre Voraussetzung dafür ist die zentrale Konsolidierung sämtlicher IT-Dienstleistungen, um die Bereitstellung effizienter zu gestalten und Kosten zu senken. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der erste Schritt die Investition in eine Plattform. Diese lässt alle Nutzer auf verschiedenste Services zuzugreifen. Auf dieser Basis können dann CIOs das Thema interne und externe Prozessautomatisierung in Angriff nehmen. Denn Automatisierung darf in keiner orchestrierten, unternehmensweiten Strategie zu kurz kommen. Das umfasst sowohl Kostensenkung als auch neu geschaffene Experiences und Beschleunigung von F&E.