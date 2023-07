Podcast: Agiles Prozessmanagement, No Code und Datensicherheit

Im IT-Deep-Dive-Podcasts von silicon.de

spricht Ingo Notthoff mit

Martin Rothe

Hauptmann und Informationssicherheitsbeauftragter der Schule für Informationstechnik und Verantwortlicher des Innovationsprojekt BwTable bei der Bundeswehr

und

Christoph Dyllick-Brenzinger

Gründer und Chief Technology Officer bei SeaTable

über

agiles Prozessmanagement, No-Code-Lösungen und Sicherheit von Datenbanken.

Konkret geht es um folgende Themen:

· Wofür sich SeaTable einsetzen lässt

· Warum die Bundeswehr agiles Prozessmanagement benötigt

· Welche Vorteile ein No-Code-Ansatz bietet

· Wies es mit dem Datenschutz und dem Zugriffsmanagement aussieht

Über die Bundeswehr

Die Bundeswehr ist eine Großorganisation. Mehr als 260.000 Menschen – Frauen und Männer in Uniform und in Zivil – gehören ihr an. Gemeinsam erfüllen sie im In- und Ausland oftmals gefährliche Aufgaben. Das tun sie stets im Auftrag der Politik. Alle Angehörigen der Bundeswehr bekennen deshalb selbstbewusst: „Wir. Dienen. Deutschland.“

Über SeaTable

SeaTable ist eine Software für kollaboratives Informationsmanagement. In SeaTable lassen sich Daten aller Art erfassen, organisieren und auswerten. Die Datenerfassung erfolgt über ein intuitives Spreadsheet-Webinterface und individuell anpassbare Webformulare. Zur Organisation der Daten stehen über 20 verschiedene Spaltentypen sowie Filter-, Sortierungs- und Gruppierungsfunktionen zur Verfügung. Neben Pivot-Tabellen und Diagrammen als klassische Auswertungstools bietet SeaTable anwendungsorientierte Visualisierungen wie Gantt-Charts, Kanban-, Galerie- und Kartenansichten. Als Kollaborationstool unterstützt SeaTable auch den Austausch von Daten innerhalb eines Teams und mit Dritten auf vielfältige Weise. SeaTable wird von der Seafile Ltd. entwickelt und in Europa von der SeaTable GmbH exklusiv vertrieben. Neben einem Cloud-Angebot lässt sich SeaTable auch On-Premisesbetreiben.

