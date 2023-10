Gartner-Technologieprognosen: GenAI birgt Chancen und Risiken

Bis zum Jahr 2027

wird der Produktivitätswert von KI als primärer wirtschaftlicher Indikator anerkannt werden.

Nationale Regierungen engagieren sich stark für KI und setzen Prioritäten bei Strategien und Plänen, die KI als Schlüsseltechnologie sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor anerkennen. Die Einbeziehung von KI in die langfristige nationale Planung wird durch die Umsetzung entsprechender Gesetze und Vorschriften zur Unterstützung von KI-Initiativen verstärkt.

“CIOs und Führungskräfte werden die Risiken des Einsatzes von GenAI in Kauf nehmen, um von deren beispiellosen Vorteilen profitieren zu können”, sagt Daryl Plummer, Analyst bei Gartner. “Die Umsetzung auf nationaler Ebene wird KI als Katalysator für Produktivitätssteigerungen zur Ankurbelung der digitalen Wirtschaft festigen.

Bis 2027

werden GenAI-Tools eingesetzt, um veraltete Geschäftsanwendungen zu erklären und geeignete Ersatzlösungen zu schaffen, wodurch die Modernisierungskosten um 70 Prozent gesenkt werden.

“Die Reife von großen Sprachmodellen (LLMs) bietet CIOs die Möglichkeit, einen glaubwürdigen und lang erwarteten Mechanismus zu finden, um Legacy-Geschäftsanwendungen auf kosteneffiziente Weise zu modernisieren”, so Plummer. “CIOs können dedizierte Testeinheiten einrichten, um den von GenAI LLMs generierten Output zu testen, während sie gleichzeitig Change-Management- und Up-Skilling-Prozesse einrichten, um die Produktivität der Belegschaft während des gesamten Modernisierungszyklus zu maximieren.”

Bis 2028

werden die Ausgaben von Unternehmen für die Bekämpfung von Fake-Infos 30 Milliarden US-Dollar übersteigen und 10 Prozent der Marketing- und Cybersicherheitsbudgets kannibalisieren.

Die effektivsten Mal-Information beeinflussen die Entscheidungsmechanismen von Menschen und Maschinen und können extrem schwer zu erkennen und abzuschalten sein. Fehlinformationen stellen Bedrohungen in drei unterschiedlichen Funktionsbereichen dar: Cybersicherheit, Marketing und KI.

Plummer: “Unternehmen, die schlechte Akteure, Regulierungsbehörden und Anbieter von Tools und Technologien zur Bekämpfung von Fehlinformationen genau im Auge behalten, werden wahrscheinlich einen erheblichen Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern haben.”

Bis 2027

werden 45 Prozent der CISOs ihren Aufgabenbereich über die Cybersicherheit hinaus erweitern, da der Druck der Regulierungsbehörden zunimmt und sich die Angriffsfläche vergrößert.

Die Zuständigkeiten für das Sicherheitsmanagement und die digitalen Assets sind auf mehrere Abteilungen und Teams verteilt, wobei der CISO das gesamte Portfolio der digitalen Assets beaufsichtigt. Dies führt zu Ungereimtheiten bei der Unterstützung der Offenlegung von Vorschriften, der Gewährleistung der digitalen Sicherheit und dem effektiven Management von Sicherheitsvorfällen, was die Gesamtleistung des Unternehmens beeinträchtigt.

Die Ausweitung des Aufgabenbereichs des CISOs ermöglicht eine Vereinheitlichung des Sicherheitsmanagements und bietet die Aufsicht über den konsolidierten Prozess des Managements von Sicherheitsvorfällen im gesamten Unternehmen.

Bis 2028

wird der gewerkschaftliche Organisationsgrad unter Wissensarbeitern um 1.000 Prozent steigen, was auf die Einführung von GenAI zurückzuführen ist.

Führungskräfte sind schnell dabei, KI als Ursache für den Abbau von Stellen zu nennen. Daher ist es wichtig, dass die Führungskräfte ihren Mitarbeitern ihre Absichten in Bezug auf den internen Einsatz von KI klar mitteilen. So lassen sich unbeabsichtigte Folgen vermeiden, die dazu führen, dass sich bei den Mitarbeitern Ängste vor KI aufbauen. Unternehmen, die GenAI einführen und es versäumen, die KI-Angst ihrer Wissensarbeiter klar anzusprechen, werden 20 Prozent höhere Fluktuationsraten verzeichnen.

“Unternehmen sollten sich bei ihren KI-Bemühungen auf die Aufgabenerweiterung der Mitarbeiter konzentrieren, um die Produktivität und Qualität der Arbeit zu verbessern, und nicht auf die Automatisierung von Aufgaben”, so Plummer. “Bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen, was die Technologie leisten kann und was nicht.”

Bis 2027

werden 25 Prozent der Fortune-500-Unternehmen aktiv neurodiverse Talente mit Erkrankungen wie Autismus, ADHS und Legasthenie rekrutieren, um die Unternehmensleistung zu verbessern.

“Unternehmen, die neurodiverse Talente einstellen und an sich binden, werden ein höheres Mitarbeiterengagement, mehr Produktivität und mehr Innovation in der gesamten Belegschaft erleben”, so Plummer.

Fortune-500-Unternehmen investieren bereits in Programme zur Einstellung von Mitarbeitern mit neurodiversen Fähigkeiten und stellen fest, dass sich dies auf das Engagement und die Geschäftsergebnisse auswirkt. Unternehmen müssen ein Outreach-Programm einrichten, um die Entdeckbarkeit neurodiverser Talente zu fördern. Beschleunigen Sie Ihre Bemühungen, indem Sie bewährte Praktiken von Experten und Lektionen von führenden Organisationen, die bereits im Bereich der Neurodiversität arbeiten, nutzen.

“Binden Sie neurodiverse Menschen in Führungspositionen des Unternehmens ein”, so Plummer. “Eine offen neurodivergente Führung fördert eine Kultur der Inklusion und kann aus Sicht neurodivergenter Mitarbeiter die wertvollste Maßnahme sein.”

Bis 2026

werden 30 Prozent der großen Unternehmen eine eigene Geschäftseinheit oder Vertriebskanäle für den Zugang zu den schnell wachsenden Märkten für Maschinenkunden haben.

Maschinelle Kunden werden eine Umgestaltung von Schlüsselfunktionen wie Lieferkette, Vertrieb, Marketing, Kundenservice, digitaler Handel und Kundenerfahrung erzwingen. Tatsächlich werden bis 2025 mehr als ein Viertel der Vertriebs- und Servicezentren in großen Unternehmen Anrufe von Maschinenkunden entgegennehmen.

“Maschinenkunden werden ihre eigenen Vertriebs- und Servicekanäle benötigen, da sie Transaktionen mit hoher Geschwindigkeit durchführen und die Menge der von ihnen verwendeten Entscheidungsvariablen die menschlichen Fähigkeiten bei weitem übersteigt”, so Plummer. “Maschinenkunden werden andere Talente, Fähigkeiten und Prozesse erfordern, die in einer auf menschliche Kunden ausgerichteten Abteilung möglicherweise nicht vorhanden sind.”

Bis 2028

wird es aufgrund des Arbeitskräftemangels in der Fertigung, im Einzelhandel und in der Logistik mehr intelligente Roboter als Mitarbeiter geben.

Die meisten Produktions-, Einzelhandels- und Logistikunternehmen können nicht genügend Mitarbeiter finden oder halten, um ihren täglichen Betrieb zu unterstützen. Dies wird dazu führen, dass die Unternehmen der Versorgungskette im nächsten Jahrzehnt Schwierigkeiten haben werden, genügend Mitarbeiter zu finden. Roboter werden helfen, diese Lücke zu schließen. Eine Gartner-Umfrage vom Dezember 2022 ergab, dass 96 Prozent der Unternehmen, die im Bereich der Supply-Chain-Technologie tätig sind, cyber-physische Automatisierungslösungen einsetzen oder dies planen.

“Die Robotertechnologie schreitet schnell voran und macht Roboter für eine wachsende Zahl von Arbeitsplätzen an vorderster Front interessant, von der Fabrikhalle über das Lager bis hin zum Einzelhandelsgeschäft und darüber hinaus”, so Plummer.