Generative KI für Krankenversicherungen

Auch in Deutschland wird erwartet, dass mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) eine transparente Grundlage für den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gesundheitssystem geschaffen wird. Unter anderem sollen Organisationen des Gesundheitswesens große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), die von NVIDIA AI Enterprise unterstützt werden, schneller und einfacher nutzen können. Wipro wird dafür die AI Enterprise Software von NVIDIA für die KI-Produktion in seinem aktuellen Portfolio an Gesundheitslösungen für den Affordable Care Act (ACA) und die Systeme Medicare und Medicaid einsetzen.

„Die Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, KI-gestützte Innovationen für die Gesundheitsbranche bereitzustellen und Gesundheitslösungen mit fortschrittlichen Rechenkapazitäten voranzutreiben”, so Nagendra Bandaru, President und Managing Partner, Wipro Enterprise Futuring.

First-Enterprise-Angebote für die Gesundheitsbranche

Die Integration dieser Technologien in das Enterprise Generative AI (WeGA) Framework von Wipro wird es dem Unternehmen ermöglichen, kundenspezifische Modelle für Sprach- und Übersetzungs-KI sowie andere große Sprachmodelle mit zu entwickeln und einzusetzen. Wipro hat bereits mehrere auf KI basierende First-Enterprise-Angebote für die Gesundheitsbranche entwickelt, die die NVIDIA KI-Plattform nutzen. Dazu gehören eine branchenführende Abrechnungs- und Anmeldelösung für das Medicare- und ACA-Marktsegment, Anbieter- und Mitgliederdienste unter Einsatz von KI-Funktionen sowie spezielle Angebote zur Verbesserung der Bearbeitung von Ansprüchen und der Genauigkeit von Anbieterdaten.

Wipro plant, die Entwicklung von Lösungen auf der Basis von NVIDIA-Technologien fortzusetzen. Diese sollen dazu beitragen, den Softwareentwicklungs-Lebenszyklus zu automatisieren und die digitale und geschäftliche Transformation zu beschleunigen. Durch ein AI Center of Excellence gemeinsam mit NVIDIA werden Wipro-Ingenieure in großem Umfang fortlaufende Schulungen zu den Anwendungsrahmen von NVIDIA in Bereichen wie generativer KI, Metaverse, konversationeller KI und Datenanalyse erhalten, um die Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen zu beschleunigen.