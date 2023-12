EU AI Act: Fluch oder Segen?

Bettina Hart ergänzt: „Auf der einen Seite wird es in manchen Bereichen sicherlich zu Einschränkungen kommen, denn letztlich gehen der Schutz des Persönlichkeitsrechts und der Schutz vor Manipulationen ganz klar vor. Wir alle wollen nicht in einer Welt leben, in der wir der KI unterworfen sind. Auf der anderen Seite öffnet die KI-Verordnung Innovationen grundsätzlich die Tür. Forschung und Entwicklung werden sich an die neuen Anforderungen anpassen.“

Großen Playern geht KI-Verordnung nicht weit genug

Manchen geht die KI-Verordnung nicht weit genug. Zur Überraschung vieler treten große Player im KI-Business für eine noch stärkere Regulierung ein. Florian Meyer vermutet: „Dahinter könnte auch eine Taktik stehen, um neuen Unternehmen in dem Bereich den Einstieg zu erschweren. Die großen Firmen haben in der Regel mehr Ressourcen, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen (sog. Lobby Capture), und sind damit klar im Vorteil gegenüber Start-ups.“

Eines der Ziele der EU ist es, die Gefahren, die von künstlicher Intelligenz ausgehen, zu minimieren, zum Beispiel Desinformation und Manipulation (Fake News), Diskriminierung aufgrund einseitiger Datengrundlage, die Beeinflussung der Politik oder des Verhaltens des Individuums, Bedrohung der Cybersicherheit und viele mehr. „Es ist wichtig, dass Maßstäbe für die ethische und moralische Beurteilung gesetzt werden und so auch Raum für Diskussionen geschaffen wird“, so Bettina Hart. „Dabei geht es nicht nur um bewusste Täuschung, sondern auch darum, Fahrlässigkeit und einen unbedarften Umgang mit KI zu verhindern.“

KI generierte Produkte können direkten Einfluss auf Rezipienten nehmen

Florian Meyer erklärt: „Datensätze sind häufig geprägt von kulturellen Vorurteilen. Schon allein die Entscheidung darüber, welche Daten man einer KI-Anwendung zur Verfügung stellt, macht einen Unterschied bei dem von KI erstellten Endprodukt, sei es beispielsweise ein Bild, Text oder Video. Vorurteile können aufgrund einseitiger Trainingsdaten entstehen – zum Beispiel durch ein automatisiertes ‚Credit-Rating-System‘, bei dem Hautfarbe, Geschlecht oder Religion eine Rolle spielen. Damit nimmt das durch KI generierte Produkt direkten Einfluss auf seine Rezipienten.“