Digitale Bewerbungstools weiterhin die Ausnahme

In Deutschland leiden fast alle Unternehmen unter Fachkräftemangel, doch noch immer wird es Bewerbern vielerorts unnötig schwer gemacht. Nur 43 Prozent der Unternehmen bieten die Bewerbung via Online-Tool an, wo Interessierte durch den Prozess geführt werden.

Gerade einmal 17 Prozent setzen auf eine One-Klick-Bewerbung in Business-Netzwerken. Hierbei müssen viele relevante Informationen nicht noch einmal neu eingegeben werden, da sie automatisch aus dem eigenen Profil übertragen werden. Weitere 16 Prozent der Unternehmen verwenden Bewerbungs-Apps auf dem Smartphone.

Klassische Verfahren überwiegen

Das sind Ergebnisse einer Befragung von 853 Unternehmen aller Branchen im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Die Umfrage zeigt auch: Praktisch alle Unternehmen (99 Prozent) setzen auf die Bewerbung per E-Mail. Zudem nehmen drei Viertel (73 Prozent) auch weiterhin Bewerbungsmappen auf Papier an.

Vor diesem Hintergrund kommt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder zu dem Schluss: „Zu viele Unternehmen setzen noch auf Bewerbungsverfahren wie vor 20 Jahren. Der Wettbewerb um die besten Fachkräfte beginnt bereits mit einem niedrigschwelligen Bewerbungsprozess.“

Rekrutierungswege

8 von 10 Unternehmen (80 Prozent) finden Bewerberinnen und Bewerber mit Hilfe von Stellenangeboten. Häufiger genannt werden nur Initiativbewerbungen (95 Prozent). Zwei Drittel (64 Prozent) setzen auf Übernahmen aus Praktika. Fast jedes zweite Unternehmen (47 Prozent) nutzt die Ansprache auf Karrieremessen, 32 Prozent suchen über Headhunter und 28 Prozent rekrutieren neue Beschäftigte über Active Sourcing, also durch die gezielte Suche und Ansprache auf Social Media oder in Business-Netzwerken wie LinkedIn oder Xing.

Ein Fünftel (21 Prozent) übernimmt Beschäftigte aus Projekten oder aus Tätigkeiten als Freelancer. So gut wie keine Rolle spielen hingegen Bootcamps oder Crash-Kurse, die digitale Kompetenzen vermitteln. Nur jedes hundertste Unternehmen (1 Prozent) findet dort neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.

Konferenz im März

Das Recruiting in der digitalen Welt ist auch Thema der Work & Culture am 7. März 2024. Die Konferenz zur digitalen Arbeitswelt des Bitkom findet im Rahmen der zweitägigen Digitalisierungsmesse TRANSFORM in der Station Berlin statt. Neben der Personalgewinnung geht es um Fachkräftesicherung, New Work & New Leadership, Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt, Nachhaltigkeit & Corporate Digital Responsibility sowie Gleichstellung und Diversität.