Malware im Dezember 2023: Qbot kehrt zurück, Nanocore rückerobert die Spitze

↑Remcos ist ein RAT, der erstmals 2016 in der freien Wildbahn auftauchte. Remcos verbreitet sich über bösartige Microsoft Office-Dokumente, die an SPAM-E-Mails angehängt sind, und ist so konzipiert, dass er die UAC-Sicherheit von Microsoft Windows umgeht und Malware mit hohen Berechtigungen ausführt.

Top 3 Schwachstellen

Top 3 Mobile Malware

Im vergangenen Monat stand Anubis weiterhin an erster Stelle der am häufigsten verbreiteten Handy-Malware, gefolgt von AhMyth und der wieder eingestiegenen Android-MalwareHiddad.

↔ AhMyth

AhMyth ist ein Remote-Access-Trojaner (RAT), der 2017 entdeckt wurde. Er wird über Android-Apps verbreitet, die in App-Stores und auf verschiedenen Websites zu finden sind. Wenn ein Nutzer eine dieser infizierten Apps installiert, kann die Malware sensible Informationen vom Gerät sammeln und Aktionen wie Keylogging, das Erstellen von Screenshots, das Versenden von SMS-Nachrichten und das Aktivieren der Kamera durchführen, was in der Regel zum Stehlen sensibler Informationen genutzt wird.