HPE aktualisiert Adaptive Backup & Recovery Suite

Mit einer neuen Version der Suite Adaptive Backup and Recovery (ABR) aktualisiert HPE die Module Data Protector, Backup Navigator, Storage Optimizer und VM Explorer. HPE verspricht damit eine integriertere und schlankere Sicherung und Wiederherstellung von Daten. Neue Funktionen sollen Komplexität verringert und manuelle Verfahren automatisieren.

HPE will mit dieser Lösung, die sich vor allem an sehr große Unternehmen richtet, die Verwaltung von Speicherkapazitäten und Backup-Funktionen sowie die automatische Notfallwiederherstellung verschlanken. Die aktualisierte ABR-Suite ist für das HPE-Storage-Hardware-Portfolio mit den Marken StoreOnce, 3PAR und StoreEver optimiert.

In der aktualisierten Suite enthalten ist HPE Data Protector 10.00 das auch in sehr großen Installationen die Verwaltung von Backup und Recovery von Clients, Repositorien, Plattformen und Standorten hinweg zentralisiert und standardisiert. Die flexible Architektur verspricht Skalierbarkeit bis in den Petabyte-Bereich und Billionen einzelner Dateien sowohl in physischen wie auch in virtuellen Umgebungen.

Zu mehr Sicherheit tragen Features wie Port-Konsolidierung, sicheres Peering und Push-Installationen bei. Ein neues Web-Interface gibt einen besseren Überblick. HPE verspricht über Rest-APIs Integrationsmöglichkeiten mit vorhandenen Kundenlösungen wie Storage, Virtualisierungsplattformen, Webportalen sowie Anwendungen und Bereitsstellungstools.

Ebenfalls in der Suite Adaptive Backup and Recovery enthalten ist der Storage Optimizer 5.50. Die neue Version sorge vor allem für mehr Sicherheit und optimiert Meldungen. Auch habe HPE die Erweiterbarkeit des Moduls auf Plattformen von Drittherstellern wie NetApp, SharePoint 2016 und Windows Server 2016 verbessert.

Der Backup Navigator 9.60 sammelt und analysiert Informationen und erstellt daraus Problembeschreibungen und leitet daraus Maßnahmen ab. HPE VM Explorer 6.5 integriert sich mit HPE StoreOnce Catalyst und unterstützt Catalyst Copy für eine effizientere Sicherung. Die aktualisierte Suite ist ab sofort verfügbar.

