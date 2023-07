Lohnen sich KI-Aktien jetzt noch?

Die Frage ist nicht, ob KI-Aktien ein gutes Investment sind – denn das sind sie definitiv. Die echte Frage ist, wie und wann jeder am besten in KI-Aktien investieren kann. Aktuell haben sie schon einen ziemlichen Höhenflug.

Großes Gewinnpotenzial

Nach Ansicht der meisten Experten würde sich KI erst in einigen Jahren oder gar Jahrzehnten disruptiv auf unseren Alltag auswirken. Das war jedoch ein Irrtum, wie der aktuelle Hype rund um die künstliche Intelligenz belegt. Zwar ist der aktuelle Boom nicht mit der Dotcom-Blase vergleichbar. Verglichen mit ihr besteht noch viel Luft nach oben. Trotzdem steckt in KI-Aktien ein großes Potenzial, das Anleger nutzen können.

Chancen und Risiken im Blick behalten

Innovative Technologien bieten naturgemäß attraktive Chancen und gewisse Risiken. So kann Künstliche Intelligenz das Berufsleben signifikant erleichtern. Sie ist dazu in der Lage, rudimentäre und auch komplexere Aufgaben effizient zu übernehmen und die Produktivität zu steigern. Für Menschen bedeutet das jedoch auch, dass einige Tätigkeitsfelder in Zukunft nicht länger vorhanden sein werden. Die gesteigerte Produktivität einerseits könnte daher zu gesellschaftlichen Problemen auf der anderen Seite führen. Außerdem darf das Fehlerpotenzial von KI nicht unterschätzt werden. Fake News treten den Beweis hierfür an.

Die zwei Seiten der Börse

KI-Aktien gehören aktuell zu den großen Gewinnern an der Börse. Es wird jedoch auch Verlierer geben. Aus diesem Grund müssen Anleger ihre Aktien mit Bedacht auswählen. Es gilt, den Chart sorgsam zu analysieren. Zudem sollten Investoren die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von KI-Unternehmen im Blick behalten. Firmen wie Nvidia, deren Produkte für den Aufbau einer verlässlichen Infrastruktur unverzichtbar sind, laufen zu Recht ausgezeichnet. Jedoch sind auch Unternehmen wie ServiceNow, Facebook oder Microsoft spannend. Sie sind für smarte Anwendungen bekannt, die jeder direkt anwenden kann. Mithilfe der smarten Tools schaffen Menschen Mehrwert für sich und andere.

Augen auf beim KI-Aktien-Kauf

Schon jetzt sind viele KI-Aktien heiß gelaufen. Ein Einstieg ist also mit nicht zu unterschätzenden Risiken verbunden. Letztlich muss klar sein, dass nicht jedes derzeit gehypte Unternehmen ein Gewinner bleiben kann. Daher müssen Anleger die Suche nach Kaufgelegenheiten realistisch angehen. Der positive Markttrend ihrer favorisierten Titel sollte langfristig bestehen können. No-Brainer dürfen sie also auch im Zukunftsmarkt rund um die KI nicht erwarten.

Jens Rabe

ist der Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe.