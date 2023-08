Digitalisierung: Von Insellösungen zur ganzheitlichen Strategie

Effizienter Kundenservice

Endkunden erwarten spätestens seit der Corona-Pandemie eine perfekte digitale Customer Journey. Dementsprechend steigt der Bedarf an einem effizienten Customer Service Management, um Anfragen der Kunden schnell und einfach bedienen zu können. Durch den Ausbau an digitalen Services können Unternehmen ihre Reichweite ausbauen, neue Kunden gewinnen und zusätzlich Daten generieren. Eine zielgerichtete Aufbereitung und Auswertung dieser Daten, erlaubt es dann wiederum, die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen und so maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und Innovation voranzutreiben. Zudem können KI-gestützte Anwendungen dazu beitragen, die Effektivität und Effizienz des Kundenmanagement zu steigern. KI ist beispielsweise in der Lage, Muster in den Kundendaten zu erkennen und so bessere Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen abzugeben. Und auch Kundenanfragen können schneller, genauer und zudem in verschiedenen Sprachen bearbeitet werden.