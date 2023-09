Top Malware im August 2023: Qbot hält sich trotz Abschaltung in den Top 3

Auf der anderen Seite des Atlantiks verkündete das FBI im August einen bedeutenden Sieg in seiner globalen Operation gegen den Qbot. In der „Operation Duck Hunt“ übernahm das FBI die Kontrolle über das Botnet, entfernte die Malware von infizierten Geräten und identifizierte eine beträchtliche Anzahl betroffener Geräte. Qbot entwickelte sich zu einem Malware-Lieferdienst, der für verschiedene cyberkriminelle Aktivitäten, einschließlich Ransomware-Angriffen, genutzt wird. Er verbreitet sich in der Regel über Phishing-Kampagnen und arbeitet mit anderen Bedrohungsakteuren zusammen. Obwohl Qbot global auch im August die am weitesten verbreitete Malware war, beobachtete Check Point nach der Operation einen deutlichen Rückgang ihrer Auswirkungen. Auch in Deutschland wurden die Server für die Schadsoftware lahmgelegt, wie das BKA mittteilte.