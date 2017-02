SAP-Entwicklerwerkzeug soll iOS-App-Entwicklung beschleunigen

Mit einem Software Development Kit (SDK) für Apples Mobilbetriebssystem iOS will SAP ab dem 30. März Programmierern die Möglichkeit geben, Unternehmensanwendungen für iPhone und iPad zu erstellen, die mit der SAP Cloud Platform integriert sind. Das SDK ist Teil der im Mai 2016 vorgestellten Pläne von SAP und Apple, im Rahmen einer strategischen Partnerschaft die Entwicklung nativer iOS-Apps mit einer Integration auf eigene Unternehmensanwendungen zu erleichtern.

Das SAP Cloud Platform SDK wurde jetzt im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. “Wie versprochen, stellt SAP jetzt Echtzeit-Unternehmenssoftware für iOS-Geräte zur Verfügung und revolutioniert mit leistungsstarken nativen iPhone- und iPad-Apps die zentralen Arbeitsprozesse für Unternehmen aller Größen”, so Bernd Leukert, SAP-Vorstand und für den Bereich Products & Innovation zuständig, in einer Pressemitteilung zitiert. “Kunden, Partner und SAP können nun schnell Apps programmieren und Daten über die innovativen Funktionen der SAP Cloud Platform und von SAP S/4HANA bereitstellen. Für unsere Kunden kommt diese Kooperation genau zum richtigen Zeitpunkt, da immer mehr Unternehmen bei ihren mobilen Strategien auf iOS setzen.”

Das für Apples Programmiersprache Swift entwickelte SDK enthält laut SAP alle Tools, die für eine “effiziente Entwicklung leistungsfähiger Unternehmensanwendungen” benötigt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es um eine Bibliothek mit vorkonfigurierten UX-Komponenten erweitert werden. Auch der Zugriff auf Funktionen von iOS-Geräten wie Touch ID, Ortungsdienste und Mitteilungen ist geplant.

Das SDK erlaubt aber auch, mobile Services und weitere Funktionen der SAP Cloud Platform zu nutzen. Unter anderem sollen Funktionen wie Single Sign-On und Offline-Datensynchronisierung enthalten sein. Bestehende APIs für SAP S/4HANA lassen sich per Code-Snippets integrieren. Weitere Details hält SAP auf einer Website bereit.

Interessierten SAP- und Apple-Entwicklern bietet das Walldorfer Softwarehaus zudem Schulungen und Workshops an. Ein gemeinsam erstelltes Schulungsprogramm für die SAP Academy for iOS soll Entwicklern zudem einen Einstieg in die Designsprache SAP Fiori for iOS ermöglichen.

SAP selbst kündigte die Entwicklung nativer iOS-Apps für verschiedene Branchen von der Fertigung bis zum Einzelhandel an. “Die erste dieser Anwendungen ist die App für Manager und Berater, SAP Project Companion, die voraussichtlich ab dem 30. März erhältlich ist. Sie richtet sich an Unternehmen im Bereich Professional Services und soll die Zusammenarbeit in Projektteams auf dem iPhone und iPad verbessern”, teilte SAP mit.

