Update under Lock: Microsoft vereinfacht Aktualisierung von Microsoft-365-Apps

Das neue Update-Verfahren basiert auf Office Click-to-Run. Update under Lock installiert Updates für Microsoft-365-Apps im Hintergrund auf nicht genutzten und gesperrten Windows-PCs. Das Update selbst schließt Microsoft in wenigen Sekunden ab.

Microsoft hat ein neues Verfahren entwickelt, um Office-Anwendungen zu aktualisieren, während ein PC im Ruhezustand oder gesperrt ist. Das Update under Lock genannte Verfahren soll den eigentlichen Update-Prozess innerhalb von nur vier Sekunden abschließen.

Darüber hinaus verspricht Microsoft, dass Nutzer während der Aktualisierung von Microsoft-365-Apps künftig keine Benachrichtigungen erhalten oder auf eine andere Weise gestört werden. Auch soll die Notwendigkeit von Zwangsupdates reduziert werden.

Mit Update under Lock versucht Microsoft nach eigenen Angaben, Office-Anwendungen nur dann zu beenden, wenn sie nicht benutzt werden, um dann ein ausstehendes Update anzuwenden. Danach werden die zuvor geschlossenen Anwendungen so wiederhergestellt, wie der Nutzer sie verlassen hat. All das soll nur wenige Sekunden benötigen.

Technische Grundlage ist Office Click-to-Run

Der neue Update-Prozess soll auch Szenarien unterstützen, in denen ein Mitarbeiter seinen PC mit einem geöffneten Office-Dokument sperrt, wenn zum Feierabend seinen Arbeitsplatz verlässt. Bisher führte ein gesperrter PC dazu, dass Office-Anwendungen über Nacht nicht aktualisiert wurden.

Die Funktion basiert auf Microsofts Click-to-Run Virtualisierungs- und Streaming-Technologie. Allerdings gibt es Redmond zufolge auch Einschränkungen. Update under Lock funktioniert demnach nicht, wenn ein Makro ausgeführt wird oder Änderungen an einem Dokument nicht gespeichert wurden.

Das neue Update-Verfahren beschränkt Microsoft auf Windows-Geräte und Kunden mit Microsoft-365-Abonnements, Visio und Project. Für Teams wird die Technik nicht genutzt, da Teams einen eigenen Update-Prozess hat. Update under Lock ist außerdem für Consumer- und Kauflizenzen von Office 2016, 2019 und 2021 verfügbar.