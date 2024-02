Auf generative KI gestützte Plattform für Softwareentwicklung

Die Plattform Flowsource von Cognizant soll die Softwareentwicklung vereinfachen, verbessern und beschleunigen. Das Ergebnis ist eine Verkürzung der Markteinführungszeit für neue Produkte und Dienstleistungen, zum anderen eine höhere Skalierbarkeit.

Transparenz für das Software-Engineering-Ökosystem

Flowsource bietet eine zentrale Entwicklungsplattform, die die Arbeit aller Beteiligten am Softwarebereitstellungsprozess und der Entwickler-Community verbindet. Gen AI-fähige Tools und Prozessorchestrierung sind in die gesamte Entwicklererfahrung eingebettet. Sie ermöglichen es den Teammitgliedern, schneller und konzentrierter auf messbare und quantifizierbare Weise zu arbeiten. So können Teams beispielsweise mit Hilfe von Templates Code und Umgebungen selbst bereitstellen sowie Tests und Dokumentationen automatisieren. Die Plattform erlaubt, unternehmensweite Wissensdatenbanken aufzubauen, um die Wiederverwendung von Code und Komponenten voranzutreiben. Zudem lassen sich Codierungsprozesse mit trainierten Co-Piloten beschleunigen.

Die Software-Entwicklungsplattform liefert Geschäfts- und Technikverantwortlichen mehr Transparenz über das Software-Engineering-Ökosystem ihres Unternehmens. Probleme lassen sich schneller lösen, Auswirkungen besser verstehen und Strategien nahtlos umsetzen. Flowsource funktioniert auch als erweiterbare Plattform. Sie erlaubt, Plugins von Drittanbietern hinzuzufügen.