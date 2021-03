Google startet Mission Critical Services für Google Cloud Platform

Google Cloud hat einen neuen Premium-Service für Kunden vorgestellt, die Support für Mission Critical Workloads benötigten. Die sogenannten Mission Critical Services (MCS) sind im Rahmen des Premium Support für die Google Cloud Platform (GCP) erhältlich.

Allerdings handelt es sich um ein reinen Beratungsdienst. Google übernimmt nicht die vollständige Verantwortung für den Betrieb der Arbeitslasten. Stattdessen wendet Google die Methoden und Konzepte für MCS an, mit denen es die eigene Google-Cloud-Infrastruktur betreut.

“Es ist kein Geheimnis, dass für Kunden in den anspruchsvollsten Unternehmensumgebungen selbst eine Minute Ausfallzeit Millionen von Dollar an entgangenem Umsatz bedeuten kann”, schreibt John Jester, Vice President für Customer Experience von Google Cloud, in einem Blogbeitrag. Interessant sei das Angebot für verschiedene Branchen, von Telekommunikation bis hin zu E-Commerce. Unter anderem nutze bereits die Großbank HSBC die Mission Critical Services für seinen digitalen Banking-Service Kinetic.

Im Rahmen von MCS hilft Google nach eigenen Angaben seinen Kunden, die eigene Architektur zu prüfen und zu verbessern. Im Angebot enthalten sind halbjährliche Tune-ups sowie laufende Kontrollen. Ziel sei es, die Auswirkungen von Vorfällen zu verhindern und abzuschwächen. Die Reaktionszeit der Google-Mitarbeiter liege rund um die Uhr bei fünf Minuten.

Die Mission Critical Services sind nur einer von mehreren Schritten, mit denen Google zuletzt den Kundenservice für Enterprise-Kunden verbessert hat. Unter anderem wurden in den vergangenen Monate das Voice of the Customer Program überarbeitet und das Customer Advisory Board erweitert. Außerdem steht Kunden die unabhängig geführte Google Cloud Customer Community zur Verfügung. Stark regulierte Branchen profitieren zudem von neuen Compliance- und Sicherheitsprüfungen sowie den Assured Workloads.